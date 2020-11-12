В Карабах перебросили "путинских стервятников", воевавших в Украине: что задумала РФ. Интервью Волошина

После соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе Россия плотно и надолго укрепится в регионе. А перебрасываемые туда "миротворцы" из двух бригад Вооруженных сил РФ ранее "славно" воевали в Украине.

Об этом OBOZREVATEL рассказал военный эксперт, участник миротворческих миссий ООН и операций многонациональных коалиционных сил в разных странах Владислав Волошин.

– Россия уже перебрасывает в Нагорный Карабах в качестве "миротворцев" военнослужащих 15-й отдельной мотострелковой бригады (дислокация в Самарской области) и 31-й десантно-штурмовой бригады ВДВ (Ульяновск).

– Мы ведь понимаем, что собою представляет та же ульяновская бригада. Захватывая украинский Крым, крымский парламент, они переодевались в форму "Беркута". И на одном из форумов сами десантники писали, что "ульяновских, после того, как они переодевались в форму ментов, мы не уважаем". Речь как раз о 31-й бригаде, которая сейчас будет "миротворствовать" в Карабахе.

– И 15-я бригада "отличилась" в Украине.

– И та, и другая воевали, принимали непосредственное участие в оккупации, а теперь заходят в Карабах. Так о какой миротворческой миссии может идти речь? Российских военных нельзя называть миротворцами. Они однозначно не голуби мира, это коршуны – путинские стервятники.

– Сообщалось, что российский контингент в Карабахе составит около двух тысяч человек.

– 1960 человек не хватит, чтобы "перекрыть" всю линию соприкосновения Азербайджана и анклава в Карабахе, который должен перейти под контроль этих "миротворцев". Скорее всего, контроль этой линии будет осуществляться посредством опорных пунктов, выставления блокпостов и патрулей. Именно для этого российские "миротворцы" имеют соответствующее вооружение. Это легкая бронированная техника – БТР, стрелковое оружие.

– Какие дополнительные задачи у них могут быть?

- Могут возникнуть такие, например, как сопровождение беженцев, о возвращении которых шла речь в заключенных договоренностях. Но, конечно же, российские военные будут проводить разведку в интересах России и Армении, которая является их союзником по ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности – Ред.).

Мы не исключаем, что на данном этапе "миротворцы" из РФ будут препятствовать различным провокациям, обострению, но срок их пребывания в регионе как минимум пять лет плюс пролонгация еще на пять и, возможно, до бесконечности.

– Россия зашла надолго, что несет определенные риски.

– Именно. Это означает, что она всерьез настроена укрепиться в этом анклаве и надолго там остаться. Скорее всего по приднестровскому сценарию будет организована какая-то армянская сепаратистская автономия и ее даже признают такие образования, как "ДНР", "ЛНР", Приднестровье, Южная Осетия, Абхазия...

И если раньше этот непризнанный анклав был как бы "под эгидой" Армении, то теперь он фактически перешёл под крыло Российской Федерации.

Таким образом, Россия получила серьезный форпост своего присутствия на Закавказье. В том узле, где "завязываются" Иран и Турция, где проходит нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан (первый на постсоветском пространстве, проложенный в обход России и при непосредственном участии США и Великобритании. – Ред.). Фактически руки России тянутся к горлу Азербайджана, и в свое время он это поймет.

– Но сейчас Ереван охватили протесты, а у азербайджанцев эйфория.

– Азербайджанцы не рассчитывали, что смогут столько "захватить". Они думали отбить только свои районы, те, которые были вокруг Карабаха, пояс безопасности, и рассчитывали, что в лучшем случае получат проход на Нахичевань. Однако они получили еще и контроль над иранской границей, часть самого Нагорного Карабаха, господствующие высоты и пути коммуникаций по всему Карабаху.

Азербайджанцы действительно в хорошем выигрыше от подписанных договоренностей. Однако выиграла от этого и Россия, тем более, что этим она добьется смены власти в Армении. Пашинян, скажем так, выходил из-под контроля Кремля, что, конечно, же не устраивало русских.

Отмечу еще, что договоренности были достигнуты не в ночь подписания, а раньше. Потому что сбитый азербайджанцами вертолет сопровождал колонну российских десантников, которые фактически и были частью российского "миротворческого контингента" и уже входили. То есть о нем ещё никто не знал, но россияне уже были на территории Армении.

– Ну а теперь будет и ФСБ.

– Контроль за коридором, который получил Азербайджан в Нахичевань, согласно достигнутым договоренностям между тремя государствами, будут осуществлять военнослужащие пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Так что, да, помимо "миротворцев", там еще будут и российские пограничники.

Подробнее о том, чьим является Нагорный Карабах и где он расположен, – читайте в материале OBOZREVATEL. В чем суть конфликта Армении и Азербайджана, – читайте по ссылке.