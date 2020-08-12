В Великобритании смертность от гриппа в два раза выше, чем от коронавируса

В Великобритании за последние семь недель статистика смертности от COVID-19 постоянно снижается.

В Великобритании за последние семь недель более чем в два раз больше людей умерло от гриппа или пневмонии, чем от COVID-19.

Об этом сообщила The Sun со ссылкой на данные Управления национальной статистики. За семь недель до 31 июля, последней даты, на которую имеются данные, 2992 человека умерли от коронавируса, но 6626 умерли от гриппа или пневмонии.

За неделю до 19 июня от гриппа умерло 1002 человека – по сравнению с 783 случаями смерти от COVID-19.

Разрыв увеличивался каждую неделю до конца прошлого месяца, когда от гриппа погибло 928 человек – почти в пять раз больше, чем 193 человека, погибших от коронавируса.

Отмечено, что смертность от гриппа также ниже, чем в среднем за пять лет. Причиной снижения этого показателя может быть ношение масок, соблюдение социальной дистанции и частое мытье рук.

У некоторых из тех, кто умирал от коронавируса и гриппа, конечная причина смерти будет записана как "пневмония" – болезнь, которая в конечном итоге привела к смерти. Вполне вероятно, что в результате цифры будут частично совпадать.

Однако даже с учетом этого фактора в настоящее время все больше людей умирает от пневмонии, вызванной гриппом, а не от коронавируса.

Количество людей, умирающих от смертельной болезни, резко сократилось. Число погибших сейчас примерно такое же, как и 19 недель назад.

Статистика смертностии от гриппа и коронавируса (The Sun)

Как сообщал OBOZREVATEL, реальное количество смертей от коронавируса в Украине может быть меньше того, которое фигурирует в официальной статистике. Такое заявление в эфире телеканала Obozrevatel TV сделала Заслуженная врач Украины Ольга Богомолец.