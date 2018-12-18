В Сирии ликвидировали российского десантника: опубликованы фото

В Сирии в ходе боев был ликвидирован российский десантник из Астрахани Александр Дудченко.

Как сообщает Telegram-канал Conflict Intelligence Team, информация об этом начала появляться 17 декабря в соцсетях.

По данным СМИ, Дудченко не был кадровым военным. Информацию о смерти подтвердил его знакомый, с которым россиянин учился в одной школе. В свою очередь "Астрахань 24" уточняет, что военный погиб в результате минометного обстрела.

А проасадовское СМИ сообщает, что инцидент произошел в провинции Латакия, вблизи населенного пункта Кинсибба, который с 2016 года находился под контролем сторонников Асада.

"Ответственность за обстрел издание возлагает на "Фронт национального освобождения" — коалицию умеренных и исламистских группировок сирийской оппозиции под эгидой Турции. На данный момент мы не нашли независимых подтверждений обстоятельств инцидента. Судя по информации из профиля Александра Дудченко, известно, что ему было 33 года, ранее он служил в 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая дислоцируется в городе Иваново", – сказано в сообщении.

almasdarnews

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре в сети появилась информация, что в результате взрывов в Сирии были ликвидированы несколько наемников ЧВК "Вагнер".

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