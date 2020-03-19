В одном из городов Италии остановили коронавирус: как им это удалось

В городке Во Эуганео на севере Италии в экспериментальный способ остановили появление новых случаев инфицирования коронавируса.

Хотя именно здесь 22 февраля зафиксировали первую в стране смерть от COVID-19. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что коммуна, расположенная неподалеку от Венеции, стала эпицентром распространения нового китайского вируса, поэтому именно там сразу начали массовое тестирование на диагностику опасной болезни.

В итальянском городке Во Эуганео смогли остановить коронавирус

В частности, всем 3400 жителям города, независимо от того, были ли у них симптомы, сделали тесты на коронавирус. Людей, у которых диагноз подтвердился, а также тех, кто с ними контактировал, отправили на строгий карантин.

Соответствующую процедуру повторили через десять дней, и в результате количество больных снизилось на 90%.

"Анализы выявили вирус у 3% населения города. На каждого человека, который имел коронавирус с симптомами, обнаружили 10 носителей без симптомов. Всех изолировали. Важно, что повторное тестирование выявило не менее шести зараженных без симптомов, этих пациентов тоже поместили на карантин. Если бы их не обнаружили, инфекция продолжила бы распространяться", – пояснила профессор Андреа Кресанти из университета Imperial College London.

В Во Эуганео протестовали всех жителей на коронавирус и обнаружили людей, которые заразились, но не имели никаких симптомов bbc.com

По ее словам, хотя всех жителей отдельно взятой страны протестировать невозможно, все равно очень важно тестировать людей без симптомов, которые имели контакт с больными.

Эту практику планируют распространить на весь регион Венето, где будут принимать 11 тыс. анализов в день, подчеркнула ученый.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка Марианна Суренович, проживающая в Риме, заявила, что в Италии большинство жертв коронавируса – мужчины, средний возраст которых составляет 79 лет.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!