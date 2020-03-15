Блогерша-пенсионерка из Италии, которую в сети уже знают как "бабушку Розу", дала советы, как уберечься от коронавируса и вызвала ажиотаж в сети.

Ее видео, которое появилось на YouTube канале Casa Surace 25 февраля, собрало более 1,7 млн просмотров и продолжает бить рекорды (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"О чем говорить? О коронавирусе? Зачем? Ты же видишь, все и так все знают. Все дают советы, умники! Послушайте бабушку. Я эпидемии повидала! Кто забудет чуму в Милане. Внучата мои Ренца и Лучия чудом спаслись. И все благодаря моим советам. Врубай, поехали!" – с задором произнесла бабушка в кадре.

Итальянская бабушка порвала сеть видео с советами против коронавируса Скриншот из видео

В первую очередь пенсионерка посоветовала мыть руки. "Сколько раз говорила: "Ты помыл руки?" А Вы? Идите помойте", – сказала итальянка.

"Второй совет: чихайте в локоть. Это не коронавирус. Это воспитание. Сколько раз говорила. Прикрывайтесь локтем. Хотите коленом? Давайте. Так еще круче!" – посмеялась она.

Итальянская бабушка порвала сеть видео "I consigli di nonna" Скриншот из видео

Третий совет от бабушки – некоторое время избегать объятий и поцелуев. "Давайте вместо этого подмигивать. "О, тетя Мария!" – показала на своем примере блогерша.

Итальянская бабушка порвала сеть видео "I consigli di nonna" Скриншот из видео

Также пенсионерка призвала не дискриминировать этносы из-за коронавируса: "Запомните, коронавирус проходит, а дискриминация остается. От нее вакцины нет".

Далее блогерша рассказала, чем заняться на карантине, "приправив" советы веселыми шутками и жестами.

Оригинальное видео

Видео с переводом

Как сообщал OBOZREVATEL, в ряде городов Италии люди, вынужденные сидеть дома по причине карантина из-за коронавируса, запустили жизнеутверждающий музыкальный флешмоб "Звук" и поют песни из окон своих балконов.

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