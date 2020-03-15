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15 марта • обновлено в 14:21
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Итальянская бабушка порвала сеть видео с советами против коронавируса

2.1т
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Блогерша-пенсионерка из Италии, которую в сети уже знают как "бабушку Розу", дала советы, как уберечься от коронавируса и вызвала ажиотаж в сети.

Ее видео, которое появилось на YouTube канале Casa Surace 25 февраля, собрало более 1,7 млн просмотров и продолжает бить рекорды (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"О чем говорить? О коронавирусе? Зачем? Ты же видишь, все и так все знают. Все дают советы, умники! Послушайте бабушку. Я эпидемии повидала! Кто забудет чуму в Милане. Внучата мои Ренца и Лучия чудом спаслись. И все благодаря моим советам. Врубай, поехали!" – с задором произнесла бабушка в кадре.

Итальянская бабушка порвала сеть видео с советами против коронавируса

Итальянская бабушка порвала сеть видео с советами против коронавируса

Скриншот из видео

В первую очередь пенсионерка посоветовала мыть руки. "Сколько раз говорила: "Ты помыл руки?" А Вы? Идите помойте", – сказала итальянка.

"Второй совет: чихайте в локоть. Это не коронавирус. Это воспитание. Сколько раз говорила. Прикрывайтесь локтем. Хотите коленом? Давайте. Так еще круче!" – посмеялась она.

Итальянская бабушка порвала сеть видео "I consigli di nonna"

Итальянская бабушка порвала сеть видео "I consigli di nonna"

Скриншот из видео

Третий совет от бабушки – некоторое время избегать объятий и поцелуев. "Давайте вместо этого подмигивать. "О, тетя Мария!" – показала на своем примере блогерша.

Итальянская бабушка порвала сеть видео "I consigli di nonna"

Итальянская бабушка порвала сеть видео "I consigli di nonna"

Скриншот из видео

Также пенсионерка призвала не дискриминировать этносы из-за коронавируса: "Запомните, коронавирус проходит, а дискриминация остается. От нее вакцины нет".

Далее блогерша рассказала, чем заняться на карантине, "приправив" советы веселыми шутками и жестами.

Оригинальное видео

Видео с переводом

Как сообщал OBOZREVATEL, в ряде городов Италии люди, вынужденные сидеть дома по причине карантина из-за коронавируса, запустили жизнеутверждающий музыкальный флешмоб "Звук" и поют песни из окон своих балконов.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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