В мире появился новый эпицентр COVID-19: статистика на 6 сентября. Обновляется

Коронавирус в Украине и мире не утихает.

Коронавирус в Украине и мире по состоянию на 6 августа зафиксирован в 216 странах и территориях – заразились уже более 27 миллионов людей, из них свыше 304 тысяч – только за прошедший день.

В сентябре новым эпицентром пандемии COVID-19 стала Индия, которая по количеству заражений опередила Бразилию и заняла второе место после США. В стране ежедневно фиксируют больше выявленных в течение суток инфицирований – в пределах 75-90 тысяч.

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Коронавирусом заразились более 27 млн человек в мире. Worldometers.info

Рейтинг стран по заболеваемости COVID-19. Worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 133 787 человек. Умерли 2811 пациентов, выздоровели – 61 649.

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 6,4 млн), Индия (больше 4,1 млн) и Бразилия (более 4 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 24 место.

От коронавирусной инфекции в мире скончались белее 881 тысячи человек, но свыше 19 млн смогли вылечиться. Так, активными больными сейчас остаются немного больше 7 млн людей на планете.

6 сентября – 270-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 180-й – с объявления его пандемией ВОЗ.

Карта распространения коронавируса в Украине. СНБО

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине по состоянию на 6 сентября. СНБО

Главное за 6 сентября:

06:50 – В Европе началась борьба с вечеринками и ночными клубами, где невозможно соблюдать социальную дистанцию. Такие меры предприняты в связи с ростом количества зараженных COVID-19 среди молодежи – людей в возрасте от 15 до 24 лет. По данным ВОЗ, с февраля по июль количество инфицированных в этой категории увеличилось с 4,5 до 15%.

06:00 – В Украине идет системное нарастание первой волны коронавируса, а максимальное обострение ожидается в середине осени, заявил врач-эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Андрей Александрин.

05:00 – В мире зафиксирован рекордный прирост числа зараженных COVID-19 – за предыдущие сутки он был диагностирован у 304 626 человек. Как свидетельствует статистика университета Джонса Хопкинса, жертвами вируса за последние сутки стали 5477 людей, а выздороветь удалось еще 267 557 пациентам.

03:00 – За сутки в Мексике выявили более 6 тысяч случаев коронавируса, сообщил глава департамента укрепления здоровья Минздрава страны Рикардо Кортес Алькала. По его словам, из-за COVID-19 умерли 67 326 пациентов, а выздоровели после болезни 438 754 человека.

02:00 – От коронавируса нового типа умер прокурор Хмельницкой области Олег Синишин. Как пишет "УП", он был госпитализирован и подключен к аппарату ИВЛ неделю назад, а состояние оценивалось как средне-тяжелое.

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