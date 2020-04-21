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21 апреля • обновлено в 12:50
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В Евросоюзе рассказали, когда смогут открыть границы Шенгенской зоны

1.3т
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Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон предположил, что границы Шенгенской зоны могут быть закрыты из-за пандемии коронавируса до лета.

Об этом он рассказал в эфире bfmtv. Отвечая на соответствующий вопрос, еврокомиссар отметил: "Посмотрим. Но думаю, что это то, чего нужно ожидать".

Брентон отдельно остановился на вопросе передвижения внутри Шенгенской зоны. По его словам, все страны не смогут выйти из карантина одновременно.

В Евросоюзе рассказали, когда смогут открыть границы Шенгенской зоны

"Необходимо, чтобы все помнили, что мы находимся на континенте. Нужно уважать нашу географию и наши правила. Нельзя говорить о том, что все страны выйдут из режима самоизоляции в одно время", – подчеркнул он.

При этом Брентон не исключил, что после окончания пандемии могут быть "введены дополнительные ограничения, которые необходимо будет соблюдать в течение нескольких месяцев".

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за пандемии коронавируса Европейский Союз может закрыть свои границы до сентября 2020 года, что сделает невозможным международные путешествия для украинцев еще на несколько месяцев.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Тег
Европейский Союз
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