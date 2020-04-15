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15 апреля • обновлено в 18:17
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В Британии мужчина умер после выздоровления от коронавируса

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В Великобритании умер 48-летний мужчина, который выздоровел от коронавируса COVID-19.

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Дому Мерриксу стало плохо, его забрала скорая, но по дороге в больницу он скончался, пишет Daily Mail.

Начал задыхаться и умер: у мужчины случился рецидив после выздоровления от коронавируса

dailymail.co.uk

Мужчина из-за симптомов коронавируса более двух недель находился в изоляции на нижнем этаже дома в Портсмуте, его жена и дочь в это время жили на верхнем этаже. Симптомы уже прошли, однако утром в четверг, 9 апреля, он неожиданно стал задыхаться.

Начал задыхаться и умер: у мужчины случился рецидив после выздоровления от коронавируса

dailymail.co.uk

Родные вызвали скорую, которая забрала его в больницу, но по пути, несмотря на усилия медиков, он скончался от сердечного приступа.

Начал задыхаться и умер: у мужчины случился рецидив после выздоровления от коронавируса

dailymail.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи обнаружили патологию у людей, которые переболели коронавирусом без симптомов. У некоторых пациентов происходят изменения в легких: инфекция повреждает легочную ткань, на которой образуются уплотнения.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
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