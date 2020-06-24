Украинцев могут не пустить в ЕС с 1 июля: страна оказалась в "красной зоне"

ЕС может не открыть границы для туристов из Украины с 1 июня

Украина может не попасть в список стран, туристам из которых ЕС собирается открыть границы с 1 июня, поскольку уровень инфицирования у нас превышает критерии, выработанные Еврокомиссией.

О проекте решения Евросоюза относительно ограничения на въезд в Шенгенскую зону сообщила The New York Times. Главным критерием для открытия границ станет число случаев COVID-19 в той или иной стране за последние 14 дней.

Европейские политики ведут споры, пускать ли в ЕС жителей тех государств, где зафиксировано менее 16 новых заражений на 100 тысяч населения или тех, где их менее 20.

В любом случае Украина не проходит ни под одно ограничение, поскольку пока находится в списке стран "красной зоны".

По статистике Минздрава на 24 июня, за последние 14 дней выявлено 10 723 новых больных. При населении в 41,8 млн человек показатель инцидентности в нашей стране составляет 25,65 случая на 100 тысяч.

Пока документ не утвержден, но в ограничительный список уже попали Россия, Бразилия и США.

Как сообщал OBOZREVATEL, еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон заявила, что с 1 июля Европа постепенно будет открывать свои границы для туристов. Составлен список из стран, которые готовы к открытию, Украины среди них нет.