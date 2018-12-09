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ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Украине придется расплачиваться: Портников назвал катастрофическую ошибку ЕС

14.3тЧитать материал на украинском

Уступки Кремлю со стороны Германии в плане отказа вводить антироссийские санкции из-за инцидента в Керченском проливе, приведет к эскалации конфликта в Украине.

Такое мнение выразил журналист Виталий Портников в своем Telegram-канале. Он добавил, что министр иностранных дел Германии Гайко Маас на пресс-конференции в Лиссабоне, объясняя нежелание своей страны выступить с инициативой о новых санкциях стремлением достичь деэскалации, сказал еще об одном обстоятельстве, которое, вероятно, является решающим, когда речь заходит об ужесточении санкций.

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"Это обстоятельство – отсутствие консенсуса в Европейском Союзе. Приходится констатировать, что ЕС, что называется, достиг баланса интересов между теми своими членами, которые выступают за ужесточение санкционного режима и теми странами, которые с радостью отменили бы санкции против Москвы – была бы возможность. И этот баланс связан отнюдь не только с ситуацией в Керченском проливе. Это – один из первых результатов деятельности нового популистского правительства Италии, многие члены которого не скрывают своих симпатий к Владимиру Путину", — считает Портников.

По его словам, когда за отмену санкций против России выступали небольшие страны, которые зависят от дотаций ЕС, можно было проявлять адекватность и двигаться дальше.

"Но когда в лагере отмены санкций фактически оказалось правительство одной из стран-"тяжеловесов" Евросоюза, объединение оказалось в тупике. И сейчас главной задачей стран, которые считают необходимым дальнейшее давление на Россию, стало хотя бы сохранение санкций на прежнем уровне", — отметил Портников.

Он добавил, что Путин в очередной раз убедится в своей безнаказанности и способности манипулировать политикой Европейского Союза и будет готов к очередной военной провокации, уже не на море, а на суше.

"И после этой провокации ЕС все равно придется вводить новые санкции против Москвы. Потому что уступки Кремлю – чтобы об этом не думал глава немецкого внешнеполитического ведомства – это вовсе не дорога к деэскалации. Это дорога к эскалации. И да, после этой новой эскалации Евросоюзу удастся восстановить единство и усилить давление на Кремль. Только расплачиваться за это взаимопонимание придется жизнями и здоровьем украинцев", — подытожил журналист.

Россия и ЕС

Россия и ЕС

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия не будет предлагать ввести новые санкции против России за агрессию в Керченском проливе против украинских военных моряков.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время своего визита в Португалию. Он также добавил, что среди стран Европейского Союза нет консенсуса по вопросу о введении новых санкций в отношении России.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
Россия
Тег
Европейский Союз
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Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Что то заднеприводный эхсперд обоза, в очередной раз навагалил не то...в прошлый раз, он вангалил резкий...мощный ответ Германии...что то не учёл таки обозный предсказатель.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Я так вижу, что Обоз предпочел не заметить вчерашний брифинг ФСБ по инциденту в Керченском проливе. А там дали четкий расклад, что и как происходило, кто чего нарушил.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Александрович Алексей, брифинг подхуйловых провокаторов только подхуйловое племя впечатлить может, нормальные люди брезгуют
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Viktorovich Edvard
Viktorovich Edvard
Немцы давно продались Рашке за газ.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Маймунов Арсен, продалась мамаша твоя бомжам, вот тебя ей и сделали когда в неё насрали, она ж умной тогда была прям как ты сейчас
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Маймунов Арсен
Маймунов Арсен
Viktorovich Edvard, немцы умные, а хохлы тупые, продались штатке за печеньки и кружевные ретузы из секонда
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