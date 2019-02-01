Убийство Хашогги: расследование ООН дерзко заблокировали

Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных казней и произвольных казней Агнес Калламар в рамках международного расследования ужасного убийства журналиста Джамаля Хашогги столкнулась с большими трудностями.

Так, пока поиски безуспешные, потому что саудовские власти не отвечает на запросы, передает NTV. "Мы все еще надеемся, что власти выполнят обязательства и дадут некоторую информацию о полицейское расследование", – отметила она.

Ранее ее также не впустили в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, где и произошло убийства журналиста Джамаля Хашогги.

Джамаль Хашогги

Калламар во время визита в Турцию в рамках расследования сопровождают британский адвокат Хелен Кеннеди и декан медицинского факультета португальского Университета Коимбры, профессор Дуарте Нуно Виейра.

На основе расследования будет подготовлен доклад с рекомендациями, который Совет ООН по правам человека обсудит на сессии в июне 2019 года.

В рамках своей поездки спецдокладчик ООН уже встретилась с невестой Хашогги Хатидже Дженгиз. Однако подробности их общения не разглашаются.

Напомним, в Саудовской Аравии в начале января 2019 года стартовал судебный процесс по делу о кровавом убийстве журналиста Джамаля Хашогги. Перед судом предстали 11 обвиняемых в убийстве журналиста. Для пятерых из них прокуратура потребовала смертной казни.

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