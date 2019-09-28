Дональд Трамп "зажал" 40 млн. долларов помощи Вооружённым силам Украины до начала нового финансового года в США. Начинается он 1 октября, во вторник. Без них ВСУ до вторника точно доживут, а со вторника начнет поступать помощь от США по "ленд-лизу" нового финансового года.

Российская пропаганда даже не успела вдоволь накричатся как Трамп "сливает" Украину и меняет её на Сирию и ещё на кого-то. За эту нерасторопность кремлёвские получили премию от Трампа – новую порцию санкций за поставку оружия и авиационного керосина Башару Асаду. "Премию" выдали компании ОАО "Совфрахт" в лице трёх её директоров – Ильи Логинова, Ивана Окорокова и Карена Степаняна. Связанная с ней компания ООО "Маритайм Ассистанс" тоже получила такую "премию". Ещё её были удостоены экипажи пяти кораблей РФ, возивших эту гуманитарку Асаду.

"Слив" и "обмен" Украины на Сирию продолжается.

Трамп так увлёкся "сливанием" Украины, что публично, а не через Твиттер, в своей свободной манере обратился к Меркель и Макрону с призывом увеличить ей финансовую помощь для борьбы с российским империализмом. Перед этим Курт Волкер пояснил, что США от Украины не устали и не собираются уставать. От слов Волкера "ля" запало даже у Маши Захаровой. Всё это за пару дней до Генассамблеи ООН или во время неё, так сказать, на её полях и кулуарах. Украина и её противостояние российской агрессии вместе с юной шведкой Гретой, требующей от всех правительств чистого воздуха, стали по факту топ-темой Генассамблеи. Признанные лидеры загрязнения воздуха – Китай и Россия. Но если у Китая это побочный продукт производства, то у России ежегодное сжигание двух-трёх миллионов гектаров лесов стало чем-то вроде национальной забавы. По факту Грета тоже метала камешки в адрес Кремля, пусть и не упоминала Путина.

Пока Трамп "сливал" Украину, некий сторонник Демпартии из разведсообщества США "слил" самого Трампа Конгрессу, обвинив того в давлении на неё во время телефонного разговора с Зеленским. В результате вся читающая Америка, и не только, прочла разговор Трампа с Зеленским. От этого у Маши Захаровой не только "ля" запало, но и вообще всё отвалилось и опустилось. Как же так: в США разгорается скандал с угрозой импичментом Трампу только из-за того, что тот помыкает марионеточной "киевской хунтой". Такого не может быть, потому что не может быть. Российско-совковое мировоззрение запрещает. Но назло мировоззрению это происходит. Мировоззрение втихаря страдает, ибо ощущает, как оно рассыпается и сказать ему нечего.

Офис "хунты" вообще убил это мировоззрение наповал своими шуточками в стиле "95 квартал" и "Кривого зеркала" Петросяна. На публикацию разговора Трампа и Зеленского из Офиса наивно ответили: мы думали, что вы опубликуете только свою часть. Ага, в виде разговора Трампа с самим собой и без ответов Зеленского. От такого ответа "хунты" даже Лавров не смог выдавить из себя любимое слово "Дебилы". То, что глава "марионеточной хунты" не знает фамилии посла США в Украине, называет её "Иванович", а не "Йович" и путает всё, что можно перепутать, – это крупный кривой гвоздь в гроб мировоззрения РФ. Такого неуважения от "марионеток" к "хозяевам" мировоззрение не ожидало и "зависло". Наглость "марионеток", потребовавших больше денег от Германии и Франции, в России и вовсе не смогли объяснить из-за начинающегося там глубокого кризиса мировоззрения.

Как же так: в стране "жёлтого дьявола", в образцовой стране "мира чистогана", где всё куплено, схвачено и под контролем, сотрудник госохраны может передать оппозиционной партии служебный документ – запись беседы президента США с президентом другого государства и ему за это ничего не будет. Даже фамилия его останется неизвестной и сам он окажется под глубокой защитой спецслужб и не уедет из США. Тех самых спецслужб, которые "цепные псы" режима.

Будет за это президенту США. Глава фракции парламентской оппозиции Нэнси Пелоси потребует начать расследование и импичмент президенту, а одна из её лидеров Хиллари Клинтон назовёт его "предателем" и "настоящей опасностью для всего того, что делает нас сильными и свободными". И тоже потребует импичмента. В системе координат РФ такой "бабий бунт" в стране, где женщина "зажата" невозможен, и вообще всё это не возможно. Но вопреки мировоззрению всё это происходит.

В этот кризис мировоззрения свои "пять копеек" через "Пятый канал" вставил и Пётр Порошенко, когда сообщил, что Виктор Медведчук дважды был у него дома перед своей знаменитой поездкой с Бойко в Москву. По словам Порошенко, он инструктировал того по поводу предстоящей поездки и темы газа. В Кремле давно уже подозревали, что Бойко продался "бандеровцам", поэтому Новинский и исключил его из Оппоблока. Но то, что и "Кум" может оказаться двойным агентом, для Кремля стало полной неожиданностью. На сколько разведок может работать Рабинович, автор ОПЗЖ, даже страшно подумать, – ведь сложно назвать разведку, которая в 90-ые и "нулевые" не имела бы к нему претензий.

Но ничего, Рабинович всё ещё жив и возглавляет партию "За жизнь" в одной компании с "Кумом", который из простого агента КГБ/ФСБ к старости дорос до двойного агента и сложных комбинаций.

Трамп так плодотворно поговорил по телефону с Зеленским, что тема Украины и прилегающей к ней Российской империи лжи теперь не исчезнет из СМИ в США до дня голосования – 3 ноября 2020 г. Идея Пелоси, Клинтон и всей Демпартии объявить Трампу импичмент за 13 месяцев до дня голосования выглядит более здраво, чем попытки Юлии Тимошенко организовать импичмент Порошенко за месяц до выборов. Но даже если им спустя несколько месяцев расследования и удастся воплотить эту идею в реальность, то это отнюдь не означает, что Трамп не сможет участвовать в выборах и выиграть их. Для Демпартии в такой ситуации разговоры об импичменте важнее самого импичмента.

Вдобавок 27 сентября Нэнси Пелоси внесла в них новую интригу, сообщив, что в деле о разговоре Трампа с Зеленским может быть "российский след". Так и сказала, – "Думаю, что Россия приложила к этому руку". После её слов из мировоззренческой комы вышла, наконец, Маша Захарова и пролепетала, как же так, вы же говорили, что это "украинский след"?!

Похоже, теперь Нэнси Пелоси и Демпартия всерьёз займутся ломкой стереотипов в представлениях о США у Маши Захаровой и других россиян. В этом ей компанию уже составили газета "Вашингтон пост" и "любимый" телеканал Трампа CNN.

Первая 27 сентября сообщила: она получила из трёх источников информацию о том, что Трамп 10 мая 2017 г., принимая в овальном кабинете Лаврова, сказал тому, что его мало волнует вмешательство РФ в выборы в США, поскольку США и сами занимаются таким. В редакции газеты возмущены тем, что офис Белого дома скрыл эти слова Трампа от общественности. Телеканал CNN тоже докопался по своим источникам до телефонных разговоров Трампа с Путиным и с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль Саудом и задался вопросом о степени их защищённости, и не лежат ли они в одной "папке" с разговором с Зеленским. По сути в CNN намекают, что у них есть записи этих разговоров и телеканал может их опубликовать, поскольку там Трамп тоже вроде как что-то не то сказал.

Очевидно, в США целый год будут обсуждать что, где и не так сказал Трамп, подобно тому, как в Украине месяц обсуждали, что и как сказал кандидат в президенты Зеленский. Для Трампа всё это может закончиться так же, как и для Зеленского, а вот россиянам это грозит новым, после украинских выборов, сносом крыши и мировоззренческим кризисом.

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