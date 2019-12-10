Панибратство с Путиным: прояснилась роль Макрона на встрече в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон не просто так стал хозяином "нормандской встречи" – он позиционирует себя как "менеджер" в переговорах Украины и России и претендует на лидерство в Европе.

О роли Макрона в "нормандском саммите" 9 декабря и его отношении к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому рассказал эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк в эфире ObozTV.

Макрон метит на место Меркель?

Семенюк напомнил, что во время пресс-конференции в Елисейском дворце Макрон "излучал уверенность и радость".

"Этого не скажешь о Меркель. Холодная фигура, холодное лицо, которое свидетельствует о том, что Меркель отходит от больших политических дел. Макрон только входит, пытается войти. Он хочет заявить о себе как о молодом лидере с претензией на лидерство в Европе. Он – и это не секрет – хочет занять условное место Меркель не только в политическом, но и в экономическом плане. Поэтому Макрон стал хозяином этой встречи", – пояснил международник.

Он обратил внимание на разницу в отношении Макрона к Путину и к Зеленскому: в частности, французский лидер встретил президента Украины покровительственным похлопыванием по плечу.

"Как говорит моя коллега-протоколист Екатерина Карпюк, это означает, что Макрон к нему (Зеленскому. – Ред.) отнесся как к "мальчику". А вот Путина он принимал открыто, даже с дружеским поцелуем. Это тоже знак. И на это надо обращать внимание. Это говорит о характере отношений между двумя лидерами", – подчеркнул Семенюк.

Эммануэль Макрон: встреча Зеленского и Путина president.gov.ua / kremlin.ru

"К Зеленскому – меньше всего уважения"

Поведение Макрона во время встречи гостей также прокомментировал психолог, эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким.

"Самое уважительное отношение Макрон продемонстрировал к Меркель. Потому что ей было позволено подъехать практически к самым ступенькам. Их объятия были очень теплые, они простояли на ступеньках достаточное время", – отметил Ким.

Встречая Путина, добавил психолог, Макрон продемонстрировал неформальное отношение.

"У них были полуобъятия, была какая-то шутка, прикосновения к Путину носили несколько панибратский характер. И здесь видно, что Макрон личностно очень хорошо ориентирован на Путина", – разъяснил он.

Что касается Зеленского, то к нему Макрон отнесся довольно пренебрежительно, считает эксперт.

"По отношению к Владимиру Зеленскому уважения было проявлено меньше всего. Всего 3-4 шага от ступенек, похлопывание, подталкивание в спину – контролирующие жесты. Затем Макрон по непонятной причине остановился посреди ступенек, начал что-то объяснять Зеленскому… С точки зрения невербалики – это попытка не пустить Зеленского в Версальский дворец. Т.е. это значит, что он оттягивает этот шаг. И говорит о том, что его отношение к Зеленскому – как к наименее статусному участнику этой встречи", – подытожил Ким.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Встреча в Париже 9 декабря стала первым саммитом в "нормандском формате" с 2016 года. В Елисейском дворце собрались лидеры Украины, Германии, Франции и России – Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин (вся хроника событий собрана здесь).

Зеленский и Путин впервые встретились лично (до этого они общались только по телефону). В рамках саммита президенты Украины и России побеседовали тет-а-тет.

По итогам "нормандской встречи" стороны подписали совместное коммюнике. Были достигнуты договоренности об обмене пленными, полном прекращении огня на Донбассе, разведении войск еще на трех участках и дальнейшей работе в "нормандском формате".

Зеленский весьма позитивно оценил итоги саммита. Он подчеркнул, что Украине удалось добиться шести поставленных целей без сдачи национальных интересов.

Тем временем Путин заявил о разногласиях с Зеленским по Донбассу.

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