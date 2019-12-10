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10 декабря • обновлено в 21:14
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Панибратство с Путиным: прояснилась роль Макрона на встрече в Париже

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Президент Франции Эммануэль Макрон не просто так стал хозяином "нормандской встречи" – он позиционирует себя как "менеджер" в переговорах Украины и России и претендует на лидерство в Европе.

О роли Макрона в "нормандском саммите" 9 декабря и его отношении к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому рассказал эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк в эфире ObozTV.

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Макрон метит на место Меркель?

Семенюк напомнил, что во время пресс-конференции в Елисейском дворце Макрон "излучал уверенность и радость".

"Этого не скажешь о Меркель. Холодная фигура, холодное лицо, которое свидетельствует о том, что Меркель отходит от больших политических дел. Макрон только входит, пытается войти. Он хочет заявить о себе как о молодом лидере с претензией на лидерство в Европе. Он – и это не секрет – хочет занять условное место Меркель не только в политическом, но и в экономическом плане. Поэтому Макрон стал хозяином этой встречи", – пояснил международник.

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Он обратил внимание на разницу в отношении Макрона к Путину и к Зеленскому: в частности, французский лидер встретил президента Украины покровительственным похлопыванием по плечу.

"Как говорит моя коллега-протоколист Екатерина Карпюк, это означает, что Макрон к нему (Зеленскому. – Ред.) отнесся как к "мальчику". А вот Путина он принимал открыто, даже с дружеским поцелуем. Это тоже знак. И на это надо обращать внимание. Это говорит о характере отношений между двумя лидерами", – подчеркнул Семенюк.

Эммануэль Макрон: встреча Зеленского и Путина

Эммануэль Макрон: встреча Зеленского и Путина

president.gov.ua / kremlin.ru

"К Зеленскому – меньше всего уважения"

Поведение Макрона во время встречи гостей также прокомментировал психолог, эксперт по невербальной коммуникации Валентин Ким.

"Самое уважительное отношение Макрон продемонстрировал к Меркель. Потому что ей было позволено подъехать практически к самым ступенькам. Их объятия были очень теплые, они простояли на ступеньках достаточное время", – отметил Ким.

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Встречая Путина, добавил психолог, Макрон продемонстрировал неформальное отношение.

"У них были полуобъятия, была какая-то шутка, прикосновения к Путину носили несколько панибратский характер. И здесь видно, что Макрон личностно очень хорошо ориентирован на Путина", – разъяснил он.

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Что касается Зеленского, то к нему Макрон отнесся довольно пренебрежительно, считает эксперт.

"По отношению к Владимиру Зеленскому уважения было проявлено меньше всего. Всего 3-4 шага от ступенек, похлопывание, подталкивание в спину – контролирующие жесты. Затем Макрон по непонятной причине остановился посреди ступенек, начал что-то объяснять Зеленскому… С точки зрения невербалики – это попытка не пустить Зеленского в Версальский дворец. Т.е. это значит, что он оттягивает этот шаг. И говорит о том, что его отношение к Зеленскому – как к наименее статусному участнику этой встречи", – подытожил Ким.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Тарас Семенюк Валентин Ким Эммануэль Макрон Ангела Меркель
Место
Франция Париж
Теги
Европейский Союз нормандский формат
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Вы свидомые, лучше посмотрите, как Макрон при встрече снисходительно похлопывает по плечу Зеленского - и как он встречает Путина: обнимает, трётся щекой, поглаживает по спине - Хозяин приехал!
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