Путин "убил" Трампа – Пионтковский

Совместная пресс-конференция президентов США и России, которая состоялась в Хельсинки 16 июля, стала "последним гвоздем в политический гроб" Дональда Трампа.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционер, находящийся в политической эмиграции в США, Андрей Пионтковский.

"После того как эта позорная пресс-конференция закончилась, когда ясна реакция и Америки, и того свободного мира, который Трамп так охотно сдал Путину, я вам скажу, что Трамп – не политический жилец в США", - заявил он.

"Это демократическое общество, тут не бывает никаких военных переворотов, никаких заговоров, но Америке ясно, что это предатель. Можно долго говорить, он идиот или идиот, который каким-то образом зависит от Путина – скорее всего, и то, и другое. Но в практическом смысле я думаю, он дотянет до промежуточных выборов, на которых республиканцы, если не отрекутся от него, потерпят серьезное поражение. И начнется процесс его импичмента", - спрогнозировал Пионтковский.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Пионтковский заявил: совместная пресс-конференция президентов США и России стала сенсационным событием, поскольку до этого подобным образом себя не вел ни один глава Белого дома.