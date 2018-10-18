''Прекратим эти игры!'' В России призвали вернуть смертную казнь

Известный пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что в России необходимо вернуть смертную казнь.
Об этом он заявил в радиоэфире, опубликовав фрагмент видео на своей странице в Twitter.
"Смертную казнь давно пора возвращать", - заявил Соловьев, добавив, что перед возвращением к данному методу наказания должны произойти изменения в судебной системе страны.
Пропагандист также призвал более широко внедрять суд присяжных. "Надо выходить из Совета Европы и прекращать все эти игры", - сказал он.
#соловьевlive смертную казнь надо возвращать pic.twitter.com/ZNpFWEd3Kr— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 18 жовтня 2018 р.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев дерзко пригрозил Украине новой войной.