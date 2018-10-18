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''Прекратим эти игры!'' В России призвали вернуть смертную казнь

2.3тЧитать материал на украинском

Известный пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что в России необходимо вернуть смертную казнь.

Об этом он заявил в радиоэфире, опубликовав фрагмент видео на своей странице в Twitter.

"Смертную казнь давно пора возвращать", - заявил Соловьев, добавив, что перед возвращением к данному методу наказания должны произойти изменения в судебной системе страны.

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Пропагандист также призвал более широко внедрять суд присяжных. "Надо выходить из Совета Европы и прекращать все эти игры", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев дерзко пригрозил Украине новой войной.

Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Вот и оно,начинается.и первым казнить соловья.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Всем им хочется быть палачами или теми кому отойдет имущество казненных. Но никто не думает что казнить будут их.
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