''Прекратим эти игры!'' В России призвали вернуть смертную казнь

Известный пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что в России необходимо вернуть смертную казнь.

Об этом он заявил в радиоэфире, опубликовав фрагмент видео на своей странице в Twitter.

"Смертную казнь давно пора возвращать", - заявил Соловьев, добавив, что перед возвращением к данному методу наказания должны произойти изменения в судебной системе страны.

Пропагандист также призвал более широко внедрять суд присяжных. "Надо выходить из Совета Европы и прекращать все эти игры", - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев дерзко пригрозил Украине новой войной.