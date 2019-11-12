"Обнадеживает": ЕС выступил с громким заявлением по Донбассу

Европейский Союз увидел "обнадеживающие сигналы" в процессе разведения войск на Донбассе после завершения его очередного этапа возле Петровского и Богдановки.

Об этом сказано в заявлении пресс-секретаря ЕС Майи Косьянчич, передает "Укринформ".

"Начало процесса разведения в поселке Петровское, завершение вывода войск и вооружения из поселка Золотое, и прогресс, который был достигнут в Станице Луганская, включая ремонт моста, являются обнадеживающими сигналами, поступающими из Восточной Украины. Эти шаги, очевидно, облегчат страдания гражданского населения, проживающего вблизи контактной линии и которое несет главные тяготы этого конфликта", – отметила представитель ЕС.

ЕС отреагировал на отвод войск на Донбассе

Косьянчич также подчеркнула, что Украина показала конструктивный подход в продвижении вперед в выполнении Минских соглашений.

"Мы ожидаем, что Россия также будет активно осуществлять позитивные шаги для того, чтобы использовать свой существенное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, и выполнить свои обязательства по Минским соглашениям в полном объеме", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 ноября штаб ООС сообщил о завершении практической фазы разведения сил и средств со стороны террористов и ВСУ.

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