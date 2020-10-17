В России заявили, что отношения с ЕС достигли самого низкого уровня

В ответ на введение санкций Европейского Союза после отравления оппозиционера Алексея Навального в РФ заявили, что отношения страны и ЕС достигли "самого низкого уровня за последнее время".

"Это решение [Совета ЕС] подтвердило наши худшие опасения", – сказал в субботу, 17 октября, постпред России при ЕС Владимир Чижов. Его цитирует ТАСС.

Чижов считает, что обоснования для новых ограничительных мер якобы недостаточно.

"Обоснование этих санкций и с политической, и с юридической точек зрения очень хилое, а с моральной – просто неприемлемое. Среди ратующих за введение санкций явно были внутренние разногласия", – уверяет он.

По мнению россиянина, Франция и Германия якобы не представили "даже своим союзникам" доказательств связи людей, которые попали под санкции, "с этой историей". Формулировки "отравление" Чижов, по всей видимости, сознательно избегает.

Он заявил, что санкции нелегитимные и незаконные. "В мире есть только одна инстанция, уполномоченная вводить санкции, – это Совет Безопасности ООН", – уверяет Чижов.

"Все это было основано на такой ущербной логике, что, поскольку инициатива санкций исходит от Германии и Франции – двух тяжеловесов, от которых в евросообществе многое зависит, то нужно это просто принять на веру. При этом, уговорив страны ЕС и ближайших партнеров [Великобританию и Норвегию], они в своей, скажем мягко, наивности полагали, что то же самое должны сделать и граждане России – поверить им на слово.

А доверие – очень хрупкая вещь, его очень легко разрушить и очень трудно снова склеить. И в нашем случае от него к настоящему моменту, увы, мало что осталось", – продолжил постпред РФ.

Он также заявил, что РФ примет зеркальные меры и введет персональные санкции против представителей Берлина и Парижа.

Отвечая на вопрос, может ли Россия пересмотреть отношения с ЕС в целом, Чижов повторил, что эти отношения "и так уже находятся на низшей отметке".

"Признаться, я ожидаю, что мне и моим сотрудникам в ближайшее время станет сложнее работать, но мы к этому готовы", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL: