ОЗХО подтвердила, что Навального отравили секретной разновидностью "Новичка"

Организация по запрещению химического оружия подтвердила наличие в анализах российского оппозиционера Алексея Навального следов вещества из группы "Новичок", не включенных в приложение к Конвенции о запрещении химоружия.

Об этом сообщили в заявлении, размещенном на сайте Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Эксперты отметили, что токсин имеет характеристики, похожие на два других вещества семейства "Новичок", которые занесены в приложение.

"ОЗХО вчера передала ФРГ отчет миссии по обеспечению технической поддержки в свете отравления господина Алексея Навального 20 августа 2020 года. Постпредство Германии при ОЗХО попросило, чтобы технический секретариат передал выводы этого доклада всем странам-участницам Конвенции", – сказано заявлении организации.

Также в документе отмечено, что ФРГ попросила разместить эту информацию в открытом доступе.

Ранее британское представительство при организации заявило в Twitter о том, что технический анализ ОЗХО подтвердил наличие следов "Новичка" в организме Навального.

"Технический анализ ОЗХО подтвердил, что следы нервнопаралитического вещества "Новичок" были обнаружены в биологических материалах Навального", – сказано в заявлении.

В британском постпредстве подчеркнули, что отчет ОЗХО по этому вопросу был передан германской стороне.

"Результаты подтверждают данные, о которых ранее сообщали лаборатории ФРГ, Швеции и Франции. Вещество "Новичок" было использовано, чтобы отравить Навального. Россия должна объяснить, что произошло", – сказано в сообщении.

"Любое использование запрещенного химического оружия – предмет серьезной обеспокоенности всех государств Конвенции о запрещении химического оружия", – отметили в заявлении.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил в Twitter, что реакция на отравление Навального в ближайшие дни будет обсуждаться в ЕС и исполнительном совете ОЗХО.

"Активный обмен мнениями по вопросу дальнейших шагов в ближайшие дни пройдет в исполнительном совете ОЗХО и в кругу партнеров по ЕС. Применение химоружия – это серьезный прецедент и не может остаться без последствий", – заявил Зайберт.

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