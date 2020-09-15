Навальный опубликовал первое фото после отравления и комы

Алексей Навальный был отравлен 20 августа, ему стало плохо в самолете
Впоследствии оппозиционер впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ
Политик рассказал о самочувствии после прихода в себя
Российский оппозиционер Алексей Навальный поделился первым фото после отравления и выхода из комы.
Снимок появился на странице политика в Instagram 15 сентября. На нем с ним, судя по всему, запечатлены близкие люди.
"Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", – написал Навальный.
Как писал OBOZREVATEL:
Навального доставили на лечение в Германию в клинику Charite.
Там подтвердили, что Навальный был отравлен и впал в искусственную кому.
14 сентября немецкое правительство сообщило о том, что три независимых экспертизы, учитывая и проведенные во Франции и Швеции, подтвердили, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".
В тот же день во время телефонной беседы президент Франции Эммануэль Макрон также заявил главе РФ Владимиру Путину, что у него есть доказательства того, что оппозиционера Навального отравили "Новичком".
Напомним, по информации чиновника из органов безопасности ФРГ, Навальный после выздоровления и лечения в Германии хочет вернуться в Россию.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!