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4 мая • обновлено в 22:17
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Охота за новыми коллекциями: в странах, где смягчили карантин, под бутиками собрались толпы

1.9т
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В сети появились первые фотографии очередей под бутиками, куда отправились люди после смягчения карантина в некоторых странах.

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Как сообщает JetSetter, в Австралии начнут смягчать карантинные меры уже с 8 мая, но уже разрешили открыть некоторые магазины и бутики, например, Chanel, Gucci, Louis Vuitton. Там уже выстроились первые очереди.

Такая же ситуация наблюдается в Австрии, где люди уже собрались под бутиком Louis Vuitton, чтобы приобрести вещи из новой мини-коллекции Николя Гескьера и Вирджила Абло.

В свою очередь, в Израиле начали возобновлять учебу для школьников 1-3 и 11-12 классов. 4-10 классы пойдут в школу уже в июне. Также там открыли салоны красоты, косметические кабинеты и магазины. Тем не менее, все крупные торговые центры все еще закрыты.

Очередь в Австрии

Очередь в Австрии

JetSetter

Очередь в Австрии

Очередь в Австрии

JetSetter

Очередь в Австрии

Очередь в Австрии

JetSetter

Очередь в Австралии

Очередь в Австралии

JetSetter

Как сообщал OBOZREVATEL, с 4 мая власти Италииснимают ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19.

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