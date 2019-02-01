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''Никакого холодного мира!'' Соловьев нагло съязвил о войне в Украине

2.5тЧитать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло заявил, что Украина не может мечтать о холодном мире с Россией, поскольку на Донбассе якобы идет "гражданская война".

Также он выразил уверенность в том, что Россия никогда не сдаст оккупированные территории и перешел на откровенные оскорбления украинцев. Едкий спич он озвучил в эфире своей программы на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

"Они все говорят: "Россия сдает Донбасс". Повторяю 156 раз: не дождетесь! И повторяю 156 раз: нет никакой войны с Россией! У вас на территории есть гражданская война. Никакого холодного мира с Россией у вас нет и не будет. Очнитесь! Мы на вас смотрим, как на сошедших с ума близких родственников!" — высказался Соловьев.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

  • президент Украины на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" заявил, что Украине нужен "холодный мир" с Россией, ведь люди устали от войны.

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков нагло ответил на его слова, отметив, что между РФ и Украиной якобы нет никакой войны, а на Донбассе длится "гражданский конфликт".

  • С подобным заявлением выступил и депутат нелегитимной Госдумы Леонид Калашников. Он заявил, что у Украины с Россией и так мир, однако Киев якобы все чаще говорит о войне и агрессии.

  • Агрессивными выпадами на слова Порошенко отреагировала и скандальная спикер МИД РФ Мария Захарова. Она едко отметила, что у Украины был шанс на мир с РФ, однако официальный Киев им не воспользовался.

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Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
У нас гражданская война, кацапы засекречивают потери военных в мирное время. Ну а про "сошедших с ума" вообще пёрл, их пять лет открытым текстом нах*й посылают, а они то в братья набиваются, то объединиться хотят... М-м-да, какцап - диагноз не излечимый
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Молодец Соловьев ..смачно вмазал во украинскому рылу
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Andreevski Andrey, молодец соловьев..смачно насрал в голову россиянам
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