''Никакого холодного мира!'' Соловьев нагло съязвил о войне в Украине

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло заявил, что Украина не может мечтать о холодном мире с Россией, поскольку на Донбассе якобы идет "гражданская война".

Также он выразил уверенность в том, что Россия никогда не сдаст оккупированные территории и перешел на откровенные оскорбления украинцев. Едкий спич он озвучил в эфире своей программы на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Они все говорят: "Россия сдает Донбасс". Повторяю 156 раз: не дождетесь! И повторяю 156 раз: нет никакой войны с Россией! У вас на территории есть гражданская война. Никакого холодного мира с Россией у вас нет и не будет. Очнитесь! Мы на вас смотрим, как на сошедших с ума близких родственников!" — высказался Соловьев.

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