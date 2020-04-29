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29 апреля • обновлено в 13:18
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Загадочная гибель двух украинцев на Бали шокировала людей

3.3т
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Во вторник, 28 апреля, на Бали нашли мертвыми двух граждан Украины – причина смерти выясняется, но с места происшествия их тела эвакуировали по протоколам COVID-19. Местные же не исключают возможность убийства во время ограбления.

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Как сообщает местное издание Coconut, тела мужчины и женщины были найдены в их апартаментах в районе Кедонганан Бадунг. Предположительно, ими были 54-летний Андрей Сусленко и 52-летняя Татьяна Менчинская.

Полиция приехала по адресу их проживания после того, как соседи заметили, что пара уже сутки не выходит из квартиры. Внутри полицейские обнаружили тела без следов насилия. В качестве меры предосторожности перед эвакуацией покойных обрызгали дезинфицирующими средствами и увезли по протоколу COVID-19 в больницу Санглах.

Полиция Бали

Полиция Бали

Один из застрявших на Бали украинцев, Родион Марионда, рассказал OBOZREVATEL, что трагедия случилась неподалеку от его дома. По его словам, из-за случившегося остальные украинские туристы находятся в шоковом состоянии.

"Об этом посольство узнало первым, но нас не уведомили. Это случилось вечером, мы узнали об этом из местных новостей. Сначала в СМИ писали, что они умерли из-за алкоголя, но после стали говорить, что COVID-19. А местные украинцы просто в шоке. Мы звонили в посольство, мол, почему нас не уведомили, но они не хотят нам говорить. Но информацию они знают", – рассказал Родион.

Больница Санглах

Больница Санглах

Также он добавил, что местные поговаривают о возможности умышленного убийства украинцев.

"Еще говорят о возможности грабежа. Многих заключенных в Индонезии отпустили из тюрем, из-за этого и происходят такие случаи. Местные косо смотрят на нас. Здесь из иностранцев только украинцы", – поделился он.

Также Родион отметил, что совсем недавно уже случались нападения на украинцев – одну женщину избили и ограбили, а у второй палкой ударили ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Оболонский районный суд Киева оправдал четырех туристов с Бали, которые сбежали с обсервации.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Индонезия
Теги
убийство вирус
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
На как ло жо пых уже по всему миру смотрят косо...)))
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