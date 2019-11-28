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29 ноября • обновлено в 11:03
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"Рок-звезды не вышло": Меркель оконфузилась на сцене и попала на видео

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Канцлер Германии Ангела Меркель упала, поднимаясь на сцену на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.

Об инциденте, который произошел 27 ноября, сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как канцлер, направляясь к трибуне, резко потеряла равновесие, но быстро поднялась и начала речь.

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Меркель оконфузилась на сцене и попала на видео

Меркель оконфузилась на сцене и попала на видео

Политик, которой исполнилось 65-лет, объяснила конфуз тем, что она попросту не заметила лестницу. "В следующий раз обязательно воспользуюсь ступеньками", – пошутила она.

"Не вышло из нее рок-звезды", – прокомментировали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Меркель оконфузилась во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, забыв ее встретить.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Ангела Меркель
Место
Германия Берлин
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