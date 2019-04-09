"Не королева, сама дойдет": Меркель оконфузилась на встрече с Мэй

Канцлер Германии Ангела Меркель оконфузилась во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Об этом сообщил кремлевский журналист Дмитрий Смирнов в Twitter, опубликовав видео инцидента. На кадрах видно, что лидер Германии забыла встретить Мэй, когда она приехала на место встречи.

"Не королева, сама дойдет": Меркель забыла встретить Мэй, пришлось потом специально выходить к фотографам, изображать радость", — прокомментировал Смирнов.

"Не королева, сама дойдет": Меркель забыла встретить Мэй, пришлось потом специально выходить к фотографам - изображать радость pic.twitter.com/3al61zkdQq — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно о прорыве Мэй по Brexit. Парламент одобрил ее предложение по выходу из ЕС, назначив новую дату.

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