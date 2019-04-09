|Курьезы
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Курьезы

"Не королева, сама дойдет": Меркель оконфузилась на встрече с Мэй

916Читать материал на украинском

Канцлер Германии Ангела Меркель оконфузилась во время встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Об этом сообщил кремлевский журналист Дмитрий Смирнов в Twitter, опубликовав видео инцидента. На кадрах видно, что лидер Германии забыла встретить Мэй, когда она приехала на место встречи.

"Не королева, сама дойдет": Меркель забыла встретить Мэй, пришлось потом специально выходить к фотографам, изображать радость", — прокомментировал Смирнов.

Новости
"Уже реализуется": у Меркель внезапно заступились за газопровод Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно о прорыве Мэй по Brexit. Парламент одобрил ее предложение по выходу из ЕС, назначив новую дату.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персоны
Тереза МэйАнгела Меркель
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения