Коронавирусом заразились более 33 млн по всему миру: статистика на 29 сентября. Обновляется

По состоянию на вторник, 29 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 33,5 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 229 710 новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 69 тыс., в США – 37 тыс., а также в Бразилии – 16 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более одного миллиона человек.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 198 63 4 человека. Умерли 3959 пациентов, выздоровели – 87 882 .

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,3 млн), Индия (более 6,1 млн) и Бразилия (более 4,7 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.

В Киеве произошла вспышка COVID-19 среди женщин и детей.

Главное за 29 сентября: