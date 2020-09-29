Коронавирусом заразились более 33 млн по всему миру: статистика на 29 сентября. Обновляется
По состоянию на вторник, 29 сентября, коронавирусом в Украине и мире заразились более 33,5 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 229 710 новых инфицированных.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 69 тыс., в США – 37 тыс., а также в Бразилии – 16 тыс. За время пандемии от вируса скончались уже более одного миллиона человек.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 198 634 человека. Умерли 3959 пациентов, выздоровели – 87 882.
Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (более 7,3 млн), Индия (более 6,1 млн) и Бразилия (более 4,7 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 25 место.
В Киеве произошла вспышка COVID-19 среди женщин и детей.
Главное за 29 сентября:
Вице-президент США Майк Пенс считает, что Америке следует в скором времени ожидать роста показателей инфицирования.
В Москве за сутки скончались 23 пациента с COVID-19. Общее число умерших в городе достигло 5203.
Турецкие врачи сделали первую прививку от коронавируса – 53-летнему медработнику. Он вызвался принять участие в испытании третьей фазы препарата, разработанного в Китае.
Кандидат в мэры Киева Борислав Береза, который заразился COVID-19, сперва ощутил лишь заложенность носа и даже получил другой диагноз – синусит. Он рассказал о необычных симптомах.