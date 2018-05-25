УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика

"Изнасиловали на Майдане": Соловьев грязно оскорбил Украину

3.4тЧитать новость на украинском

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев озвучил грязное оскорбительное высказывание в адрес Украины, заявив, что она "изнасиловала" собственную Конституцию на Майдане (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Его едкую реакцию вызвали слова украинского общественного деятеля Вадима Трюхана о незаконности террористических пророссийских группировок, действующих на Донбассе, в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

В частности, гость студии отметил, что согласно Конституции Украины, Донецкая и Луганская области являются неотъемлемыми частями украинской территории, а единственные законные силовые структуры — это Вооруженные силы, Служба безопасности, Генеральная прокуратура и прочие государственные институции, которые не имеют ничего общего с "Л/ДНР".

Новости
"Малороссия, Х*хляндия!" Российский историк публично оскорбил Украину

"Я бы с вами согласился, если бы ваша Конституция не была изнасилована, разорвана и уничтожена на Майдане. Потому что вы нарушили собственную Конституцию, изгнав законно выбранного президента незаконными способами", — возмущенно высказался пропагандист, пытаясь, помимо всего, вступиться за сбежавшего Виктора Януковича, действия которого и привели к началу войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев оскорбительно высказался о современных украинцах, назвав их "бандеровскими недобитками".

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на Обозревателе.

Темы
российская пропагандаЕвромайдан
Персоны
Вадим ТрюханВладимир СоловьевВиктор Янукович
Место
Россия
Объекты
террористы "ДНР"Служба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныГенеральная прокуратура Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
15
8
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Yemb yuri
Yemb yuri
Краину и так ипут все кому не лень. Какое же это оскорбление?
Ответить
0
0

Наши блоги