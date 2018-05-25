"Изнасиловали на Майдане": Соловьев грязно оскорбил Украину

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев озвучил грязное оскорбительное высказывание в адрес Украины, заявив, что она "изнасиловала" собственную Конституцию на Майдане (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Его едкую реакцию вызвали слова украинского общественного деятеля Вадима Трюхана о незаконности террористических пророссийских группировок, действующих на Донбассе, в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

В частности, гость студии отметил, что согласно Конституции Украины, Донецкая и Луганская области являются неотъемлемыми частями украинской территории, а единственные законные силовые структуры — это Вооруженные силы, Служба безопасности, Генеральная прокуратура и прочие государственные институции, которые не имеют ничего общего с "Л/ДНР".

"Я бы с вами согласился, если бы ваша Конституция не была изнасилована, разорвана и уничтожена на Майдане. Потому что вы нарушили собственную Конституцию, изгнав законно выбранного президента незаконными способами", — возмущенно высказался пропагандист, пытаясь, помимо всего, вступиться за сбежавшего Виктора Януковича, действия которого и привели к началу войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев оскорбительно высказался о современных украинцах, назвав их "бандеровскими недобитками".