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12 мая • обновлено в 13:34
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Испания ввела принудительный карантин для туристов: как будет действовать

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Туристы, которые будут приезжать в Испанию, станут проходить обязательный 14-дневный карантин из-за коронавируса.

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Соответствующий приказ издало Министерство здравоохранения страны во вторник, 12 марта. Об этом сообщает El Pais.

Отмечается, что приехавший в Испанию из другой страны должен оставаться дома или в гостинице. Выходить разрешат только в определенных случаях.

Испания ввела принудительный карантин для туристов: как будет действовать

В частности, для покупки еды, лекарств, в случае форс-мажорных ситуаций. Ношение маски будет обязательным.

Решение Минздрава Испании вступит в силу 15 мая и будет действовать, пока страна живет в режиме чрезвычайного положения, которое объявили еще в середине марта и продлевали уже четыре раза.

Также подчеркивается, что Министерство внутренних дел решило восстановить контроль на внутренних воздушных и морских границах. Поэтому пока только испанцам, жителям Испании, трансграничным работникам и дипломатам будет разрешен въезд.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация туризма заявила, что в 2020 году количество туристов в мире может снизиться до 80% из-за пандемии коронавируса.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Испания
Теги
туризм карантин
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Cachko Elena
Cachko Elena
а какой смысл туристам приезжать в испанию, что бы 2 нед. посидеть на карантине ?
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