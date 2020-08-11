Глава ВОЗ заявил о "зеленых ростках надежды" в борьбе с COVID-19.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что в борьбе с коронавирусом есть проблески надежды, даже несмотря на то, что в мире насчитывается около 20 млн случаев заражения, а количество смертей приближается к 750 тыс.

Об этом он сказал в рамках пресс-конференции в штаб-квартире агентства в Женеве, сообщает пресс-служба ВОЗ. По его словам, "ростки надежды" есть в каждой стране.

"Я знаю, что многие из вас скорбят и что это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", – сказал он, уточнив, что для этого необходимы действия лидеров и самих людей.

"Лидеры должны активизировать свои действия, а граждане должны принять эти новые меры. Правильное понимание основ дает четкую картину того, где находится вирус, и необходимые целевые действия для подавления передачи и спасения жизней", – объяснил он.

Использование таких инструментов, как быстрое выявление случаев заболевания, отслеживание контактов, адекватный уход за пациентами, физическое дистанцирование, ношение масок и соблюдение гигиены рук, пояснил глава ВОЗ, позволит разорвать цепочки передачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на понедельник, 10 августа, коронавирусом в мире заразились более 20 млн человек. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в Индии – 62 тыс., в США – 47 тыс., а также в Бразилии – 22 тыс.