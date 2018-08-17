Европа даст слабину: журналист назвал "троянских лошадок" Путина в ЕС

У президента России Владимира Путина в руководстве стран Евросоюза есть много своих "троянских лошадок", которые лоббируют ослабление санкций против РФ.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил немецкий журналист, автор книги "Путинократия" Борис Райтшустер, который подчеркнул, что Кремль играет в то, чтобы разобщать Европу.

"Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в майке с Путиным ходит по Москве. И Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии - ред.) во многом поддерживает Путина. У него много "троянских лошадок" в Европе. Путин мастер этой игры", - сказал он.

По мнению журналиста, есть опасность того, что в Европе дадут слабину в этом вопросе.

"Даже в немецком обществе есть лоббисты, есть люди, которые годами защищают "Северный поток-2". К сожалению, в Европе путинское влияние велико. Есть и противостояние ему, но ручаться за то, что Европа будет единой и будет придерживаться санкций, я не могу", - добавил он.

Райтшустер отметил парадоксальность того, что Путина в Европе поддерживают представители различных идеологических течений.

"Крайние левые, которые думают, что он все еще коммунист, обеспечивает ренессанс памяти о Сталине. Также его поддерживают крайние консерваторы. Я, например, выступал перед консервативными кругами в Брюсселе, так там священники говорили: зачем вы ругаете Путина, он – надежда христианства, он спасает западные ценности, против этого разврата. Это поразительно. Религиозные его считают религиозным, консерваторы – консерватором, левые – левым", - пояснил он.

"Путин ловок тем, что он сам не определяется, а люди проецируют на него свои идеологические предпочтения. Это очень опасно и грустно. Я понимаю, что многие недовольны политикой Запада, тут многое нужно критиковать и менять, но думать, что Путин – это решение, это абсурд", - заключил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Райтшустер назвал единственную цель президента России на грядущей встрече с немецким канцлером Ангелой Меркель.