ЕС закрывает границы: озвучено радикальное решение

В Европейском Союзе приняли решение закрыть внешние границы и Шенгенскую зону как минимум на 30 дней в ответ на вспышку коронавируса.

Таким образом лидеры стран-членов Союза согласились на предложение Еврокомиссии, о чем сообщила в Twitter ее президент Урсула фон дер Ляйен.

"Во время саммита Европейского совета, проходившего по видеоконференции, государства-члены ЕС одобрили предложения Еврокомиссии по пограничным мерам, экономике, совместным государственным закупкам и исследованиям для борьбы с коронавирусом", – написала она.

В заявлении на сайте Европейского совета уточняется, что для "ограничения распространения вируса в глобальном масштабе лидеры согласились укрепить внешние границы, применяя скоординированное временное ограничение несущественных поездок в ЕС на период 30 дней".

Это значит, что в ближайшие 30 дней в Евросоюз смогут въезжать только европейские граждане и члены их семей, граждане Великобритании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии, а также лица с видом на жительство ЕС.

Лидеры ЕС также одобрили руководящие принципы, предложенные Комиссией по управлению границами.

"Мы должны обеспечить пропуск лекарств, продуктов питания и товаров, и наши граждане должны иметь возможность путешествовать в свои страны", – отметил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Страны ЕС также подчеркнули необходимость обмена информацией, разработки вакцины и предоставления ее всем нуждающимся.

