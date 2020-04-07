Чехия и Дания решили смягчить карантин: откроют школы и границы

Вслед за Австрией, которая решила смягчить карантин уже с 14 апреля, об отмене некоторых ограничений заявили также Чехия и Дания.

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Так, правительство Чехии уже облегчило некоторые правила, введенные для борьбы с эпидемией коронавируса, сообщает Czech Radio.

С 7 апреля жители этой страны могут заниматься спортом на природе без масок, однако должны сохранять дистанцию не менее двух метров. С 9 апреля чехи откроют некоторые магазины, например, товаров для хобби и рукоделия, ремонт велосипедов. При этом торговые точки должны соблюдать жесткие правила гигиены.

Чехия и Дания решили смягчить карантин praguemorning.cz

Вопрос работы других магазинов, такие как обувные и канцелярские, будет рассматриваться после католической Пасхи, которая отмечается 12 апреля.

Кроме того, уже с 14 апреля в случае уважительной причины, например, командировки, разрешили выезд за пределы Чехии. Полный запрет на выезд жителей страны за границу может быть отменен только на основе решения парламента о действующем в стране чрезвычайном положении.

Отметим, по состоянию на вечер 6 апреля в Чехии скончалось 78 пациентов с COVID-19. 121 инфицированный выздоровел. В стране выявлено 4735 зараженных.

Дания

В Дании также решили ослабить карантин после Пасхи. Как пишет Politiken, премьер-министр Метте Фредериксен объявила, что правительство начнет ослаблять жесткие карантинные ограничения.

Правительство откроет детские сады и школы для учеников 0-5 классов, чтобы дать возможность их родителям вернуться на работу.

Взрослые, которых 12 марта попросили по возможности работать из дома, теперь могут начать чаще возвращаться на свои рабочие места, соблюдая санитарные нормы.

Церкви, библиотеки и клубы для занятий спортом и других мероприятий будут закрыты как минимум до 10 мая, как и торговые центры. Продлили и запрет на массовые мероприятия.

Премьер Дании объяснила такое решение тем, что в стране "наблюдается устойчивое развитие распространения коронавируса и число инфицированных людей находится на стабильном уровне, с которым может справиться система здравоохранения".

В то же время она указала, что если статистика продолжит расти, строгий карантин могут продлить.

В Дании на 7 апреля подтверждено 4647 случаев коронавируса, умерли 187 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 апреля министр здравоохранения Италии Роберто Сперанса объявил о планах "второй фазы" карантина из-за коронавируса. Так, в стране постепенно намерены послаблять запреты и блокировки в связи со снижением смертности от болезни.

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