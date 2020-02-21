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21 февраля • обновлено в 20:51
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"Это время солидарности, а не клейма!" ООН резко обратилась к Украине после бунта в Новых Санжарах

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Организация Объединенных Наций осудила нападение протестующих в Новых Санжарах на эвакуированных Украиной из Китая граждан.

Соответствующее заявление пресс-служба организации опубликовала на странице в Facebook в пятницу, 21 февраля. В тексте подчеркивается, что подобные инциденты не должны происходить в стране.

"Эти [эвакуированные] мужчины и женщины уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают уважения достоинства и безопасное возвращение в Украину", – подчеркнули в ООН.

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Организация призвала правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности всех, кого коснулась эта ситуация.

"Мы продолжаем поддерживать меры украинского правительства по усилению готовности и реагирования на вспышку вируса COVID-19", – сказано в сообщении.

Указывается, что здоровье является одной из немногих сфер, "которая позволяет странам работать вместе ради общего дела".

"В прошлом, в ситуациях со вспышками болезней, страх и недоверие тормозили и вовсе не помогали реагировать на угрозу. Поэтому сейчас – время фактов, а не страха, время рациональности, а не слухов. Это время солидарности, а не клейма", – подытожили в ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украина организовала эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии коронавируса COVID-19.

  • На борт самолета взяли 73 человека – среди них как украинцы, так и иностранцы. Самолет приземлился в аэропорту Харькова 20 февраля.

  • Эвакуированных отправили на 14-дневную обсервацию (изоляцию с соблюдением необходимых противоэпидемических мер) в медицинский центр Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области.

  • Однако местные жители устроили своим соотечественникам "горячий прием": заблокировали дорогу для проезда, а затем устроили беспорядки и даже забросали автобус камнями.

  • Сами местные говорят, что якобы стали жертвами однобоких журналистских сюжетов, бездействия власти и двух десятков выпивших земляков.

  • О том, что на самом деле произошло в Новых Санжарах – читайте в материале OBOZREVATEL.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Коронавирус Протесты в Новых Санжарах
Место
Украина Полтава
Теги
болезнь ООН вирус
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
опозорились на весь Мир, теперь все знают про украинское стадо... мова и майданы сделали свое дело...
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Дудко Олег
Дудко Олег
Вы находитесь на самом низшем уровне социального развития. Превратили страну в нищую озлобленную помойку. В ООН это тоже поняли.
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
бaндepoвckue пещерные зoмбо-рaгули они такие..
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