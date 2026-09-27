Деякі вислови настільки міцно закріпилися у побуті, що їх і сьогодні можна почути від батьків, бабусь чи знайомих. "А що люди скажуть?", "Хочеться – перехочеться", "Не в грошах щастя" – ці фрази звучали як звичайні життєві настанови, хоча часто вчили зовсім не підтримувати себе, а терпіти, мовчати й підлаштовуватися.

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Не всі такі приказки виникли саме за радянських часів. Проте в СРСР вони добре вписувалися у культуру колективізму, покори авторитетам і страху виділятися. OBOZ.UA розповідає, якими фразами з дитинства ламали психіку в епоху СРСР.

"А що люди скажуть?"

Одна з найживучіших установок змушувала оцінювати власні рішення очима оточення. Як одягнутися, яку професію обрати, з ким одружитися, чи варто розлучатися – усе могло залежати не від особистого бажання, а від того, "що скажуть сусіди".

Так формувалася звичка шукати зовнішнього схвалення й боятися відрізнятися від інших.

"Хочеться – перехочеться"

Ця фраза часто ставила крапку в дитячих проханнях і мріях. Замість пояснення, чому щось неможливо отримати зараз, дитина чула фактично одне: її бажання неважливе.

Якщо така установка повторювалася роками, у дорослому віці людині могло бути складно зрозуміти, чого вона хоче сама, а не чого від неї очікують.

"Стерпиться – злюбиться"

Особливо небезпечними були настанови, пов'язані зі стосунками. Якщо шлюб не приносить радості – потерпи. Якщо немає почуттів – звикнеш. Якщо разом погано – "в усіх так".

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У результаті саме терпіння могло подаватися як чеснота незалежно від того, наскільки нещасливими були стосунки.

"Б'є – значить любить"

Цей вислів міг фактично виправдовувати насильство. Агресію представляли як своєрідний прояв почуттів, а постраждалим радили не "виносити сміття з хати", не руйнувати сім'ю та потерпіти.

Так межа між любов'ю та жорстокістю ставала розмитою, а небезпечна поведінка могла сприйматися як щось звичне.

"Виростеш – зрозумієш"

Коли дитина ставила незручне запитання або не погоджувалася з дорослими, розмову нерідко завершували саме цією фразою. Проблема була не в тому, що досвід приходить із віком. А в тому, що дитині фактично відмовляли у праві на власну думку.

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Замість аргументів працював принцип: старший завжди знає краще.

"Менше знаєш – міцніше спиш"

Не запитуй зайвого, не цікався тим, що тебе не стосується, і буде спокійніше. Така настанова робила цікавість чимось небажаним. Людину привчали не шукати відповіді й не втручатися туди, де можна просто промовчати.

У суспільстві з жорстким контролем інформації подібна модель поведінки була особливо зручною.

"Не смійся багато – плакатимеш"

Навіть сильна радість могла сприйматися насторожено. Дитині ніби пояснювали: якщо зараз дуже добре, далі неодмінно станеться щось погане.

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Така установка здатна закріпити звичку не насолоджуватися хорошими моментами, а одразу чекати неприємностей.

"Не чіпай, це для гостей"

Новий сервіз роками стояв у шафі, гарні рушники берегли до особливої нагоди, а кращі продукти залишали до свята. З цього виростала культура відкладеного життя: для себе можна й простіше, а все найкраще – колись потім. Іноді це "потім" так і не наставало.

"Не в грошах щастя"

Сам по собі цей вислів цілком логічний. Проблемним він ставав тоді, коли ним засуджували бажання більше заробляти або жити комфортніше. Поруч могла звучати й інша фраза: "Чесною працею великих грошей не заробиш".

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У результаті фінансовий успіх починав сприйматися з підозрою, а прагнення до більшого – як щось не зовсім пристойне.

"У тісноті, та не в образі"

Приказка допомагала миритися з побутовими незручностями. Мало місця, кілька поколінь живуть разом, комфорту немає – нічого, можна потерпіти.

Уміння пристосовуватися справді допомагає у складні часи. Але воно стає проблемою, якщо людина перестає навіть думати про те, що умови можна змінити.

"Тихіше їдеш – далі будеш"

Обережність поступово могла перетворюватися на страх змін. Не ризикуй, не привертай уваги, не показуй успіхів, тримайся за стабільність.

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Так людина захищала себе від можливих невдач, але водночас могла відмовлятися і від нових можливостей.

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