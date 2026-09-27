Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоІлюстрація. Чоловік у магазиніВ АТБ проблеми з поставками товарів: чого стало менше в магазинахІлюстрація - фотофіксація ДТПМЗС звернулося до громадян за кордоном: що "заборонили" робити українцям в ЄСНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоВтрати Росії в УкраїніЗСУ відмінусували за добу ще 1440 окупантів та спалили три танки: дані Генштабу22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото

Часто затримують рейси: названі 5 найгірших аеропортів Європи

Юлія Потерянко
Юлія Потерянко
Time to read2 хв
icon 189
Часто затримують рейси: названі 5 найгірших аеропортів Європи
Аеропорт Лісабона назвали найгіршим в Європі

Мрієте про відпустку без зайвого стресу? Тоді варто заздалегідь перевірити напрямок подорожі, адже вибір аеропорту може обернутися значними затримками рейсів, через що доведеться неабияк понервувати.  

Свіжі дані, зібрані за це літо, викрили європейські туристичні локації, де мандрівники найчастіше ризикують застрягнути в очікуванні свого рейсу. Як пише Mail Online, європейський координатор повітряного руху Eurocontrol проаналізував пунктуальність вильотів у 30 найзавантаженіших аеропортах континенту та визначив антилідерів за кількістю затримок.

На самому дні списку з найвищим відсотком затриманих рейсів опинився Лісабон – тут вчасно вилітають лише 52% літаків. Аеропорт імені Умберту Делгаду вже не вперше потрапляє під шквал критики. Торік його навіть визнали другим у списку найстресовіших аеропортів світу.

Читайте також
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 139
Куди поїхати в Азії восени: названо найкращі напрямки
icon 139
Куди поїхати в Азії восени: названо найкращі напрямки
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 141
Які прибережні міста Європи варто відвідати у 2027 році: список від експертів
icon 141
Які прибережні міста Європи варто відвідати у 2027 році: список від експертів
Аліна МілсентАліна Мілсент
icon 104
Пориньте в історію: названі 5 недооцінених середньовічних міст Європи
icon 104
Пориньте в історію: названі 5 недооцінених середньовічних міст Європи

Друге місце в цьому антирейтингу посів Цюрих. Попри легендарну швейцарську точність (принаймні так кажуть про тутешні годинники), тут вчасно вилітають лише 53% рейсів.

Одразу за ним опинилася Пальма-де-Майорка. Вона продемонструвала ті ж 53% пунктуальності, але з вищим відсотком скасованих або невиконаних рейсів.

Четверту позицію посідають Афіни показником у 54%. Замикає п'ятірку найгірших аеропорт Манчестера, де вчасно відправляються 55% літаків. На додачу його третій термінал цьогоріч був визнаний найгіршим у Великій Британії. Рейтинг схвалення від пасажирів у нього склав лише 52%  – нарікання викликали всі аспекти роботи хабу, включно з чистотою та кількістю місць для сидіння.

Загалом цього літа середня пунктуальність вильотів у європейських аеропортах склала 66,3%, що на 2,4 відсоткових пункти краще, ніж торік. Попри проблеми в окремих локаціях, порівняно з 2025 роком загальна ситуація із затримками покращилася в Австрії, Хорватії, Франції, Німеччині та Угорщині.

Дослідження також показало, що на розподіл авіапотоків протягом літа 2026 року суттєво вплинула криза на Близькому Сході. Це спричинило зниження трафіку в Болгарії, Угорщині, Румунії та Туреччині, але зумовило стрімке зростання пасажиропотоку в Албанії, Хорватії, Кіпрі, Греції, Чорногорії, Північній Македонії, Сербії та Словенії, а також стабільне зростання у південно-західній частині Європи.

Раніше OBOZ.UA розповідав, який одяг не варто брати у подорож і чим його краще замінити.

Підписуйтесь на канали OBOZ.UA в Telegram і Viber, щоб бути в курсі останніх подій.

Схожі теми
відпочинокаеропортрейтингподорожіПодорожі Європою
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись