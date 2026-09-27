Мрієте про відпустку без зайвого стресу? Тоді варто заздалегідь перевірити напрямок подорожі, адже вибір аеропорту може обернутися значними затримками рейсів, через що доведеться неабияк понервувати.

Відео дня

Свіжі дані, зібрані за це літо, викрили європейські туристичні локації, де мандрівники найчастіше ризикують застрягнути в очікуванні свого рейсу. Як пише Mail Online, європейський координатор повітряного руху Eurocontrol проаналізував пунктуальність вильотів у 30 найзавантаженіших аеропортах континенту та визначив антилідерів за кількістю затримок.

На самому дні списку з найвищим відсотком затриманих рейсів опинився Лісабон – тут вчасно вилітають лише 52% літаків. Аеропорт імені Умберту Делгаду вже не вперше потрапляє під шквал критики. Торік його навіть визнали другим у списку найстресовіших аеропортів світу.

Друге місце в цьому антирейтингу посів Цюрих. Попри легендарну швейцарську точність (принаймні так кажуть про тутешні годинники), тут вчасно вилітають лише 53% рейсів.

Одразу за ним опинилася Пальма-де-Майорка. Вона продемонструвала ті ж 53% пунктуальності, але з вищим відсотком скасованих або невиконаних рейсів.

Четверту позицію посідають Афіни показником у 54%. Замикає п'ятірку найгірших аеропорт Манчестера, де вчасно відправляються 55% літаків. На додачу його третій термінал цьогоріч був визнаний найгіршим у Великій Британії. Рейтинг схвалення від пасажирів у нього склав лише 52% – нарікання викликали всі аспекти роботи хабу, включно з чистотою та кількістю місць для сидіння.

РЕКЛАМА

Загалом цього літа середня пунктуальність вильотів у європейських аеропортах склала 66,3%, що на 2,4 відсоткових пункти краще, ніж торік. Попри проблеми в окремих локаціях, порівняно з 2025 роком загальна ситуація із затримками покращилася в Австрії, Хорватії, Франції, Німеччині та Угорщині.

Дослідження також показало, що на розподіл авіапотоків протягом літа 2026 року суттєво вплинула криза на Близькому Сході. Це спричинило зниження трафіку в Болгарії, Угорщині, Румунії та Туреччині, але зумовило стрімке зростання пасажиропотоку в Албанії, Хорватії, Кіпрі, Греції, Чорногорії, Північній Македонії, Сербії та Словенії, а також стабільне зростання у південно-західній частині Європи.

Головні історії дня

Раніше OBOZ.UA розповідав, який одяг не варто брати у подорож і чим його краще замінити.

Підписуйтесь на канали OBOZ.UA в Telegram і Viber, щоб бути в курсі останніх подій.

РЕКЛАМА