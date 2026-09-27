Атласні спідниці зазвичай вважають ідеальним елементом літнього гардероба. Проте, за умови правильної стилізації, вони можуть чудово вписатися і в осінній образ. Принаймні, поки стоїть тепла погода.

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Восени 2026 року атлас стає однією з найбільш актуальних тканин – його легкість та текстура додають свіжості осіннім аутфітам і дозволяють сяяти навіть у похмурі дні. Тому видання Myself вирішило розповісти, з якими речами варто поєднувати атласну спідницю, щоб у цьому сезоні вона стала головним акцентом вашого образу.

З блейзером

Якщо вам потрібен баланс між шиком та невимушеністю, оверсайз-блейзер стане ідеальною парою до атласної спідниці. Блейзер додасть елегантного ділового штриха без зайвої суворості, а блискучий атлас привнесе витончену, але ненав'язливу текстуру. Коричневі кеди чи кросівки гармонійно завершать образ, зробивши його ідеальним для розслабленої прогулянки містом.

Зі светром

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Светри – це найкращі супутники атласної спідниці восени. М'який фактурний в'язаний трикотаж створює дивовижний контраст із гладенькою поверхнею атласу та дарує відчуття затишного осіннього настрою. Особливо стильно й цілісно виглядає монохромний лук: він не лише додає вишуканості, а й візуально витягує силует, роблячи фігуру стрункішою. Кросівки в тон основного образу додадуть легкого казуального акценту.

З кардиганом

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Яка ж осінь без м'якенького кардигана? Окрім укорочених моделей, цього сезону на піку популярності об'ємні оверсайз-варіанти. Атласна спідниця пастельного кольору допоможе додати барв і освіжить увесь образ, збереже осінній настрій і водночас не виглядатиме надто кричущо. Тут також чудово працює контраст двох різних текстур, які ідеально доповнюють одна одну.

Чому атлас доречний і восени

Осінній гардероб зазвичай будується навколо теплих, насичених відтінків та затишних фактур текстилю. Атлас додає в ці ансамблі дрібку розкоші й легкого блиску, миттєво надаючи образу особливого шарму без зайвих зусиль.

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Глянцевий відблиск тканини вигідно виділяється у сірі похмурі дні, не дозволяючи вам злитися з осінньою сірістю. До того ж цей матеріал бездоганно міксується з іншими класичними осінніми фактурами – вовною, трикотажем або шкірою.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як стилізувати шкіряну спідницю восени 2026.

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