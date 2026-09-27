Чоловік із Касл-Гілл (Австралія) майже два тижні носив у сумці виграшнийлотерейний білетна $2,2 млн і навіть не здогадувався, що став мультимільйонером. Про перемогу він дізнався у звичному газетному кіоску, коли власник магазину допоміг перевірити квиток.

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Про це пише Illinois Lottery. Чоловік отримав приз першої категорії, однак дізнався про це лише після випадкового візиту до свого місцевого кіоску преси.

Переможець розповів, що не має звички перевіряти лотерейні квитки одразу після розіграшу. Зазвичай він кладе їх до сумки, де вони можуть залишатися протягом кількох тижнів або навіть місяця.

Саме тому чоловік продовжував займатися повсякденними справами, не здогадуючись, що вже став володарем багатомільйонного призу. Оскільки квиток не був зареєстрований, організатори лотереї не могли автоматично зв’язатися з його власником і повідомити про перемогу.

"Я кладу їх у сумку, і іноді вони лежать там два-три тижні або навіть місяць. Я й гадки не мав, що цей квиток виграшний", – розповів чоловік. За його словами, він досі не може повністю усвідомити те, що сталося. Виграш став для нього несподіванкою, адже жодних підозр щодо особливого статусу квитка до перевірки не виникало.

Чоловік перевірив квиток пізно ввечері у вівторок – майже через два тижні після проведення розіграшу. Проте остаточно переконатися у виграші йому допомогли працівники кіоску, де він придбав лотерейний квиток. Важливу роль у цій історії відіграв звичайний візит до місцевого газетного кіоску. Того дня чоловік після роботи зайшов до знайомого закладу, де його зустрів власник Роберт Чонг.

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Переможець зазначив, що зазвичай одягається просто – носить футболку та джинси. Однак цього разу через робочу зустріч він обрав офісний стиль і прийшов у діловому костюмі. Коли власник кіоску звернувся до нього зі словами "Це ти?", чоловік спочатку вирішив, що Роберт просто не впізнав його через незвичний одяг.

Спочатку чоловік відповів власнику, подякувавши йому, оскільки не зрозумів справжнього змісту запитання. Насправді Роберт Чонг хотів дізнатися, чи є його співрозмовник тим самим таємничим переможцем, який досі не звернувся за призом.

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Згодом працівники разом із чоловіком перевірили його лотерейні квитки, виграшним виявився саме останній квиток, який вони переглянули. Таким чином, чоловік дізнався про мільйонний виграш не через повідомлення від лотерейної організації, а завдяки випадковій розмові з власником магазину.

Після того як чоловік усвідомив масштаб виграшу, він вирушив додому, щоб повідомити новину дружині. Її реакція виявилася досить емоційною, але водночас несподівано простою. За словами переможця, дружина почала сміятися, адже раніше неодноразово запитувала, навіщо він купує лотерейні квитки.

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Батько зазначив, що наразі вони ще не визначилися з конкретними планами щодо використання грошей. Він наголосив, що отримані кошти допоможуть родині впевненіше дивитися в майбутнє та відкриють додаткові можливості. Чоловік не повідомив, чи планує витратити частину виграшу на нерухомість, подорожі або великі покупки.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, знайдений у гаманці лотерейний білет приніс мешканцю Івано-Франківська Олександру 190 000 гривень. Несподівані гроші чоловік вирішив витратити не на себе. Він хоче зробити сюрприз для важливої людини у своєму житті – звозити на відпочинок маму.

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