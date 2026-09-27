Осінь зовсім не обов’язково означає кінець пляжного сезону. Поки в одних країнах уже дістають теплі куртки, на Адріатиці у вересні ще можна засмагати, гуляти біля моря і навіть комфортно купатися. Одним із найвдаліших напрямків для такої відпустки може стати Спліт у Хорватії.

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Місто розташоване на східному узбережжі Адріатичного моря і є найбільшим у Далмації. Влітку сюди приїжджає величезна кількість туристів, але з початком осені людей стає помітно менше. При цьому погода ще залишається по-літньому приємною, інформує Express.

Однією з головних переваг Спліта восени є температура. У вересні повітря в середньому прогрівається приблизно до +25 °C. Це вже не виснажлива літня спека, але все ще достатньо тепло для прогулянок, відпочинку на пляжі та обідів на відкритих терасах.

Море також не встигає охолонути. Температура води біля Спліта у вересні становить приблизно +23 °C, тому купальний сезон фактично триває.

Для морського відпочинку необов’язково виїжджати далеко за межі Спліта.

Один із найвідоміших місцевих пляжів – Бачвіце. Він розташований неподалік від центру і вважається одним із найпопулярніших у місті. Влітку тут може бути дуже людно, однак восени ситуація змінюється. Туристів стає менше, а погода все ще дозволяє провести біля моря значну частину дня.

Саме тому початок осені може бути навіть комфортнішим періодом для тих, хто не любить переповнені пляжі та черги.

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Спліт підійде і тим, кому швидко набридає лежати на пляжі. Історія міста налічує близько 1700 років, а однією з його головних пам’яток залишається палац Діоклетіана. Римський імператор Діоклетіан наказав збудувати величезну резиденцію на узбережжі Адріатики, де планував жити після відходу від влади.

Сьогодні ця територія зовсім не нагадує звичайний музейний комплекс. Палац фактично став частиною самого міста.

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На його території розташовано близько 220 будівель, а живуть тут приблизно 3000 людей. Старовинні проходи й внутрішні дворики сусідять із житловими будинками, кафе, барами та невеликими магазинами.

Через це прогулянка історичним центром більше нагадує подорож живим стародавнім містом, а не звичайний огляд туристичної пам’ятки.

У Спліта є ще одна причина привернути увагу любителів серіалів. Палац Діоклетіана використовували як одну з локацій під час зйомок четвертого сезону "Гри престолів". Тому частина туристів приїжджає сюди не лише заради римської архітектури, а й щоб побачити місця, які з’являлися на екрані.

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Втім, навіть без цього старе місто залишається головною принадою Спліта – вузькі вулички, кам’яні будинки, внутрішні дворики та невеликі кафе створюють атмосферу, заради якої тут легко провести цілий день.

Головна перевага осіннього Спліта – поєднання кількох видів відпочинку. Вдень ще можна плавати в морі й засмагати, а після пляжу – вирушити гуляти історичним центром. При цьому спека вже не така сильна, а туристичний ажіотаж поступово спадає.

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