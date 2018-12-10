Юная спортсменка из Запорожья стала абсолютной чемпионкой по плаванию

На днях в Запорожье состоялось первенство Запорожской области среди младших возрастных групп по плаванию. Соревнования проходили в плавательном бассейне "Спартак".

В первенстве участвовали пловцы из разных городов области, которые показали достойные результаты. В частности, юная запорожская спортсменка Людмила Горбачева, дочь известного правозащитника и публициста Валерьяна Горбачёва, а также внучка выдающейся украинской спортсменки, 8-кратной чемпионки мира и Европы по плаванию Светланы Бондаренко? завоевала 2 золотые медали в плавательных дисциплинах "кроль" и "брасс" и стала абсолютной чемпионкой в своей возрастной категории.

Отметим, Людмила занимается у заслуженного тренера Украины Сергея Селина, воспитавшего не одного чемпиона мира, Европы и Украины.