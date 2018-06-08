В Запорожской области задержали мошенников, "косивших" под сотрудников СБУ

В Мелитополе сотрудники прокуратуры совместно с СБУ задержали мошенников, которые вымогали деньги у местных предпринимателей, прикрываясь несуществующими связями с руководством Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

В среду, 6 июня, правоохранители разоблачили двоих злоумышленников, которые, угрожая физической расправой, требовали у предпринимателя из Запорожской области 100 тыс. долларов. Во время очередной передачи денег преступников задержали, полученные деньги изъяли.

Во время расследования установлено, что преступную группировку из двух уголовников и бывшего сотрудника МВД, создал ранее судимый местный житель, который является главой одной из общественных организаций. С начала апреля текущего года они создавали искусственные конфликтные ситуации, затем, представляясь сотрудниками СБУ, требовали от потерпевших деньги за решение "конфликта". Если предприниматели отказывались платить, рэкетиры угрожали им убийством или проблемами в бизнесе.

Ранее сотрудники СБУ зафиксировали факт передачи злоумышленникам 70 тысяч долларов. Кроме того, во время проведения санкционированных обысков по месту проживания фигурантов на территории Мелитополя и Запорожья правоохранители изъяли компьютерную технику, оружие, патроны и вещество, похожее на наркотическое.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 189 УК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей. Также проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения других лиц, причастных к преступлению.

Источник: пресс-служба прокуратуры Запорожской области