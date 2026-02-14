Снегопад и возвращение морозов: подробный прогноз погоды в Киеве и области на 15 февраля

В Киевской области в воскресенье, 15 февраля, синоптики прогнозируют значительный снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха в регионе максимально опустится до -6°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

Прогноз погоды на сутки 15 февраля по территории Киевской области. Облачно. Ночью без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 4-9°С, днем 1-6°С мороза; в Киеве ночью 4-6°С, днем 1-3°С мороза", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем 0°С... -2°С; Мироновка 0°С... -2°С; Фастов -4°С... -2°С; Яготин -1°С... +1°С; Барышевка 0°С... -2°С; Борисполь 0°С... -2°С и Вышгород -4°С... -2°С.

Кроме того, синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и городу Киев. 15 февраля днем значительный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве весь день. С середины дня и до его конца будет идти сильный снег.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги 2025 года в Киеве. Он стал шестым самым теплым в столице за время проведения наблюдений – среднегодовая температура была на 1,4°С выше климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

