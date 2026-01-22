'Живая цепь' за возрождение независимой Украины: как в Киеве в 1990-м году отмечали День Соборности. Фото

Каждый год 22 января Украина отмечает важный праздник – День Соборности. В 1990-м году накануне праздника миллионы украинцев, в частности, и жители Киева, взялись за руки, образовав "живую цепь" от Ивано-Франковска до столицы.

Фото исторического события опубликовало издание"Вечерний Киев". Тогда акцию назвали "Украинская волна", которая протянулась почти на 800 километров.

В далеком 1919 году 22 января на Софийской площади в Киеве торжественно обнародовали универсал о создании единой и независимой Украинской народной республики, который вошел в историю как Акт Воссоединения УНР и ЗУНР.

Именно в честь этого события в канун праздника Злуки, в воскресенье, 21 января 1990 года, миллионы людей взялись за руки, образовав "живую цепь" от Ивано-Франковска через Львов до столицы Украины.

Отмечается, что это была волна за возрождение соборной и независимой Украины, которую коммунистический режим уже не мог остановить. Всех желающих не только перевозили автобусами, которые организовал Народный рух, но и собственным транспортом. На акцию украинцы принесли самодельные плакаты и сине-желтые флаги.

День Соборности Украины – праздник, который отмечают ежегодно 22 января в день провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики, которое состоялось в 1919 году. Официально в Украине День Соборности отмечается с 1999 года.

