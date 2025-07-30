Житний рынок на Подоле внесли в перечень только что выявленных объектов культурного наследия Киева. Подробности

Житний рынок на Подоле внесен в Перечень только что выявленных объектов культурного наследия города Киева. Соответствующее решение было подписано главой профильного департамента КГГА.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Это здание было открыто для покупателей и посетителей 45 лет назад.

Что известно

"Житний рынок внесен в Перечень вновь выявленных объектов культурного наследия города Киева. Соответствующий приказ сегодня, 30 июля, подписала директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, с сегодняшнего дня на Житний рынок распространяются положения Закона Украины "Об охране культурного наследия" и охранные мероприятия, определенные законодательством.

Присвоение статуса стало результатом основательной работы Департамента охраны культурного наследия, экспертов Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия, активных представителей общественности и столичных охранников памятников.

В городской власти добавили, что следующим шагом станет подготовка и представление полного пакета документов в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины для присвоения Житнему рынку статуса памятника и внесения его в Государственный реестр недвижимых памятников.

Что предшествовало

В начале года мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что Житний рынок должен быть сохранен как архитектурная жемчужина Подола. Депутаты Киевсовета вместе с представителями громады работают над проектом решения о том, как город сохранит и отремонтирует его.

Впоследствии стало известно, что Житний рынок на Подоле стал на шаг ближе к получению статуса объекта культурного наследия. Консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия одобрил учетную документацию на этот объект на ул. Верхний Вал, 16.

Как сообщал OBOZ.UA, Житний рынок известен еще во времена Киевской Руси и является древнейшим местом торговли столицы, действующим до сих пор. Но его нынешнее здание, которое знакомо многим жителям и гостям города, официально открыло свои двери 45 лет назад – 23 мая 1980 года.

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