Должен выполнять свою историческую функцию: Кличко анонсировал важное решение по Житнему рынку

Столичный Житнийй рынок должен быть сохранен как архитектурная жемчужина Подола. Депутаты Киевсовета вместе с представителями общества работают над проектом решения о том, как город сохранит и отремонтирует его.

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Он является одним из самых древних мест торговли в городе. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Позиция города по Житнему рынку остается неизменной: Он должен быть сохранен как архитектурная жемчужина Подола, выполняющая свою историческую функцию рынка", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева добавил, что независимо от выбранной финансово-хозяйственной модели управления Ржаной должен остаться доступным пространством для общества – упорядоченным и в надлежащем состоянии.

"Чтобы не было спекуляций, я дал поручение всем городским службам исследовать вопросы сохранения Ржаного рынка и публично отчитаться перед общественностью. Депутаты вместе с представителями общества работают над проектом решения относительно того, как столица сохранит рынок и отремонтирует его и сделает привлекательным", – резюмировал Кличко.

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