Жительница Киева заказала у криминальных авторитетов убийство полицейского. Подробности, фото и видео

Правоохранители разоблачили жительницу Киева, которая, по информации следствия, заказала убийство полицейского. За посредничеством она обратилась к осужденным криминальным авторитетам, которые отбывают наказание в Винницкой области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Трем злоумышленникам сообщили о подозрении.

По словам правоохранителей, во время документирования канала поставки наркотиков в одну из исправительных колоний в Винницкой области они получили информацию о подготовке убийства действующего сотрудника полиции.

Организатором преступления оказалась жительница Киева, которая на почве неприязненных отношений решила отомстить полицейскому. Поэтому женщина обратилась через осужденного знакомого к криминальным авторитетам, которые вместе отбывали наказание в Ладыжинской исправительной колонии. Преступники 49 и 36 лет согласились выполнить "заказ", а свои услуги оценили в 5 тысяч долларов США.

"В дальнейшем осужденные нашли исполнителя преступления, которому передали информацию о полицейском и поручили собрать сведения о его месте жительства и маршрутах передвижения. В качестве задатка женщина перечислила сообщникам 1 200 евро", – уточнили в пресс-службе.

Уже 20 июня следователи по местам жительства и содержания злоумышленников провели обыски. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, банковские карты, флешки, компьютерную технику и черновые записи с данными полицейского, которого они планировали убить.

По данному факту проводится расследование, а задержанным сообщили о подозрении. Сейчас устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к совершению противоправных действий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил жителя Троещины. Злоумышленник хитростью заманил в общий коридор многоэтажки соседа, где из ревности нанес ему ранение в живот.

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