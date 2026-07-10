Жительница Киева пыталась отправить в Таиланд редкую икону XIX века, вышитую серебряными нитями. Фото

Таможенники предотвратили вывоз редкой иконы XIX века, вышитой серебряными нитями. Культурную ценность пыталась отправить в Таиланд жительница Киева.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины. Артефакт изъят и передан на хранение.

Что известно

"Киевские таможенники предотвратили незаконный вывоз за границу редкой вышитой иконы "Богоматерь Знамение", созданной в первой половине XIX века. Культурную ценность обнаружили во время таможенного контроля международного почтового отправления, которое направлялось из Украины в Таиланд", – говорится в сообщении.

Как установили эксперты Национального музея истории Украины, икона сочетает в себе техники масляной живописи и вышивки. Для её украшения использованы шелковые нити, лелетки, а также плоские и крученые серебряные нити.

По мнению специалистов, икона была создана в профессиональной мастерской, которая продолжала давние традиции монастырской вышивки. Именно особенности техники исполнения, использование серебряных нитей, лелеток и растительного орнамента позволили датировать памятник первой половиной XIX века. В Украине мастерские, где изготавливали вышитые церковные предметы, действовали до начала XX века, в частности при киевском Флоровском монастыре.

Таких икон до наших дней сохранилось значительно меньше, чем живописных, а также меньше, чем других вышитых предметов церковного обихода. Именно поэтому она представляет особую ценность. Она имеет научное, историческое и музейное значение и может быть использована для исследования и воссоздания бытовых и церковных интерьеров того времени.

Отправить уникальную культурную ценность пыталась жительница Киева, которая не предоставила никаких необходимых для этого разрешительных документов. Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил. Икона изъята до вынесения судом решения по делу.

Как сообщал OBOZ.UA, таможенники предотвратили незаконный вывоз с территории Украины 39 подлинных археологических памятников VIII–XX веков. Артефакты отправляли за границу из разных регионов Украины.

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