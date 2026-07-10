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Жительница Киева пыталась отправить в Таиланд редкую икону XIX века, вышитую серебряными нитями. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
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Жительница Киева пыталась отправить в Таиланд редкую икону XIX века
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Таможенники предотвратили вывоз редкой иконы XIX века, вышитой серебряными нитями. Культурную ценность пыталась отправить в Таиланд жительница Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины. Артефакт изъят и передан на хранение.

Что известно

"Киевские таможенники предотвратили незаконный вывоз за границу редкой вышитой иконы "Богоматерь Знамение", созданной в первой половине XIX века. Культурную ценность обнаружили во время таможенного контроля международного почтового отправления, которое направлялось из Украины в Таиланд", – говорится в сообщении.

Как установили эксперты Национального музея истории Украины, икона сочетает в себе техники масляной живописи и вышивки. Для её украшения использованы шелковые нити, лелетки, а также плоские и крученые серебряные нити.

Киевлянка пыталась отправить в Таиланд редкую икону XIX века.
Жительница Киева пыталась отправить в Таиланд редкую икону XIX века.

По мнению специалистов, икона была создана в профессиональной мастерской, которая продолжала давние традиции монастырской вышивки. Именно особенности техники исполнения, использование серебряных нитей, лелеток и растительного орнамента позволили датировать памятник первой половиной XIX века. В Украине мастерские, где изготавливали вышитые церковные предметы, действовали до начала XX века, в частности при киевском Флоровском монастыре.

Икона вышита серебряными нитками.
Икона вышита серебряными нитями.

Таких икон до наших дней сохранилось значительно меньше, чем живописных, а также меньше, чем других вышитых предметов церковного обихода. Именно поэтому она представляет особую ценность. Она имеет научное, историческое и музейное значение и может быть использована для исследования и воссоздания бытовых и церковных интерьеров того времени.

Таких икон до наших дней сохранилось мало.
Икона представляет особую ценность.

Отправить уникальную культурную ценность пыталась жительница Киева, которая не предоставила никаких необходимых для этого разрешительных документов. Киевская таможня составила протокол о нарушении таможенных правил. Икона изъята до вынесения судом решения по делу.

Как сообщал OBOZ.UA, таможенники предотвратили незаконный вывоз с территории Украины 39 подлинных археологических памятников VIII–XX веков. Артефакты отправляли за границу из разных регионов Украины.

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