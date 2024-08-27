Какие интернет-провайдеры работают при отключении света в Киеве: подробности и карта

Жители Киева теперь могут узнать об интернет-провайдерах, которые работают во время отключений света. На специальной карте указаны адреса домов, где предоставляется такая услуга.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель цифровой трансформации Киева, заместитель мэра столицы Петр Оленич. Соответствующая услуга была разработана благодаря опросам среди киевлян.

"Теперь информация об интернет-провайдерах, работающих во время отключения света, является публичной и доступной для всех. Мы запустили дашборды на основе результатов опроса в "Киев Цифровой" и вашей обратной связи. Именно на основе этого принципа и внедряются новые сервисы", – отметил Оленич.

Он добавил, что дашборды помогут узнать, какие провайдеры доступны в вашем районе, а также получить информацию об их работе при отключении электроэнергии.

Напомним, ранее разработчики обновили городское приложение "Киев Цифровой" к версии 3.0. Он стал еще более современным, а навигация более удобной.

Как сообщал OBOZ.UA, у мобильного приложения "Киев Цифровой" появилась новая удобная функция для оплаты проезда у общественного транспорта столицы. Теперь это можно сделать без валидатора.

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