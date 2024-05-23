В Киеве можно оплатить проезд в транспорте без валидатора: как воспользоваться функцией
У мобильного приложения "Киев Цифровой" появилась новая удобная функция для оплаты проезда общественного транспорта столицы. Теперь это можно сделать без валидатора.
Об этом сообщили в пресс-службе разработчиков приложения. Тестирование нового сервиса уже стартовало в трамваях города.
"Больше не придется искать валидатор в толчее – оплачивайте проезд сразу в приложении. Еще один дополнительный способ оплаты проезда в "Киев Цифровой", – рассказали в пресс-службе.
Чтобы воспользоваться новым сервисом необходимо:
- Выберите сервис "Оплата проезда";
- Сканируйте QR-код на плакате или наклейке в салоне трамвая;
- Оплатите проезд по транспортной карте;
- QR-билетом или банковской картой.
"Независимо от способа оплаты, в приложении появится запись об использованном QR-билете. Покажите его контролеру и оцените поездку как обычно. Уже можно испытать на трамвайных маршрутах Подольского депо. В нескольких трамваях с номерами 11К, 12К, 15, 16К, 17, 18 и 19K вы найдете плакаты и наклейки с QR-кодами. После завершения тестирования ждите новостей о других маршрутах", – добавили в пресс-службе.
Как сообщал OBOZ.UA, разработчики добавили новые функции в приложении "Киев Цифровой". Теперь QR-билеты для поездок есть в быстром доступе, а также появилась карта городских туалетов.
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