В Киеве можно оплатить проезд в транспорте без валидатора: как воспользоваться функцией

У мобильного приложения "Киев Цифровой" появилась новая удобная функция для оплаты проезда общественного транспорта столицы. Теперь это можно сделать без валидатора.

Об этом сообщили в пресс-службе разработчиков приложения. Тестирование нового сервиса уже стартовало в трамваях города.

"Больше не придется искать валидатор в толчее – оплачивайте проезд сразу в приложении. Еще один дополнительный способ оплаты проезда в "Киев Цифровой", – рассказали в пресс-службе.

Чтобы воспользоваться новым сервисом необходимо:

Выберите сервис "Оплата проезда";

Сканируйте QR-код на плакате или наклейке в салоне трамвая;

Оплатите проезд по транспортной карте;

QR-билетом или банковской картой.

"Независимо от способа оплаты, в приложении появится запись об использованном QR-билете. Покажите его контролеру и оцените поездку как обычно. Уже можно испытать на трамвайных маршрутах Подольского депо. В нескольких трамваях с номерами 11К, 12К, 15, 16К, 17, 18 и 19K вы найдете плакаты и наклейки с QR-кодами. После завершения тестирования ждите новостей о других маршрутах", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, разработчики добавили новые функции в приложении "Киев Цифровой". Теперь QR-билеты для поездок есть в быстром доступе, а также появилась карта городских туалетов.

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