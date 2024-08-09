Стал еще современнее: разработчики обновили мобильное приложение "Киев Цифровой". Видео

Разработчики обновили городское приложение "Киев Цифровой" к версии 3.0. Он стал еще более современным, а навигация более удобной.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Он доступен в App Store и Google Play.

"Городское приложение "Киев Цифровой" обновили до версии 3.0. Команда разработала новый дизайн и добавила новый раздел полезных ссылок. Интерфейс приложения стал еще более современным, а навигация более удобной. Переходы пользователей в профиль и на экран всех сервисов стали более простыми", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что теперь, потянув экран слева, пользователи попадут в профиль, а справа – ко всем сервисам приложения. По просьбе пользователей добавили отдельную категорию в сервисах с полезными ссылками на городские сайты.

Городское приложение "Киев Цифровой" можно скачать в App Store и Google Play (перейдите по ссылке).

Как сообщал OBOZ.UA, у мобильного приложения "Киев Цифровой" появилась новая удобная функция для оплаты проезда у общественного транспорта столицы. Теперь это можно сделать без валидатора.

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