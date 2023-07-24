Житель Киевщины хотел попасть в Румынию, переплыв Дунай на автомобильной шине. Фото

В Одесской области задержали жителя Киевщины, который хотел форсировать реку Дунай на автомобильной шине, чтобы попасть в Румынию. Мужчину обнаружил служебный пес.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. Нарушителя привлекли к админответственности.

По словам пограничников, к ним обратились жители одного из сел Измаильского района и рассказали о появлении неизвестного в населенном пункте. Мужчина расспрашивал у жителей, где проходит государственная граница.

"Вскоре на берегу реки Дунай сориентированные пограничные наряды обнаружили 28-летнего жителя Киевщины. Военнослужащим он объяснял, что просто прогуливался по берегу, однако служебная собака Митчел обнаружила неподалеку от места задержания надутую воздухом автомобильную камеру и сумку с личными вещами задержанного", – рассказали в пресс-службе.

За попытку незаконного пересечения государственной границы мужчина привлечен к административной ответственности по статье 204-1 КУоАП. Ему грозит штраф до 8,5 тысяч гривен, или административный арест сроком до пятнадцати суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который переправлял уклонистов через границу Украины под видом водителей-волонтеров. Стоимость услуг составила 3900 долларов США с одного человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!