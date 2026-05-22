Железнодорожная станция, которая дала жизнь известному городу под Киевом: история и архивные кадры

Город Вишневое является юго-западным пригородом Киева. Своему возникновению и развитию он обязан железнодорожной станции, которая долгое время называлась "Жуляны".

Архивное фото и историю было опубликовано в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". Первое здание станции было деревянным.

"История железнодорожной станции "Вишневое" началась в конце XIX века благодаря строительству Юго-Западной железной дороги. Проект линии, которая должна была соединить Киев с Фастовом, утвердили в 1886 году, а уже в следующем, 1887 году, на безлюдной местности среди лесов и озер появились первые деревянные здания станции", – рассказали в сообществе.

Свое первое название – "Жуляны" – станция получила в честь ближайшего села, хотя из-за экономии средств строители изменили маршрут и проложили пути в пяти километрах от самого поселения.

Долгое время станция оставалась лишь техническим пунктом для обслуживания грузовых поездов, а ее первыми жителями были исключительно железнодорожники. Однако стратегическое расположение на подступах к Киеву сделало ее центром важных исторических событий. Осенью 1919 года здесь шли жестокие бои, а во второй половине 1920-х станция "Жуляны" стала главной базой для строительства Киевского укрепленного района. Именно сюда прибывали эшелоны с бетоном и металлом для возведения знаменитых дотов.

В сообществе добавили, что впоследствии вокруг станции постепенно разрастался поселок, который в марте 1960 года получил название Вишневое. По легенде, такое название выбрали именно весной, когда территория станции утопала в цветении вишневых садов. Несмотря на то, что населенный пункт стремительно развивался и впоследствии стал городом, сама железнодорожная станция еще десятилетиями сохраняла старое название "Жуляны", внося путаницу для пассажиров, которые искали одноименное село или аэропорт.

Историческое название официально заменили на "Вишневое" только в 2003 году, окончательно закрепив современный статус этого важного транспортного узла.

